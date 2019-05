Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei) va fi pusa in folosinta la sfarsitul acestui an, a declarat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Dragos Titea. „Cu siguranta metroul din...

- O noua intrare in stația de metrou Tineretului din București a fost inaugurata de Metrorex, joi. Stația de la Tineretului era una dintre puținele stații de metrou din Capitala care avea o singura intrare. Cea de-a doua iesire din stația de metrou de pe magistrala 2 este orientata in directia Piata Unirii,…

- Guvernul se reuneste joi in sedinta, printre proiectele aflate pe ordinea de zi numarandu-se si hotararea privind aprobarea strategiei nationale de dezvoltare a ecoturismului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din aceasta saptamana se afla…

- Peste 50.000 de pelerini sunt asteptati la Blaj pentru a-l vedea pe Papa Francisc pe Campia Libertatii, in 2 iunie, anunta autoritatile locale, care spun ca pregatirile au intrat in linie dreapta. In mai multe zone ale orasului vor fi instituite restrictii de circulatie si va fi interzis consumul…

- Daca iubiti litoralul romanesc insa sunteti ingroziti de drumul pe care trebuie sa-l faceti cu trenul sau cu masina trebuie sa stiti ca de la sfarsitul lunii iunie 2019 veti avea si o alternativa de deplasare scurta, respectiv de 1h si 15 minute. Aeroportul International Maramures si compania TAROM…

- Dancila: In ciuda eforturilor unor politicieni romani de la Bruxelles care au vrut sa impiedice finanțarea Premierul Viorica Dancila a participat la ceremonia de semnare a 3 contracte pentru realizarea de proiecte de investiții in infrastructura, impreuna cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc…

- Aeroportul Henri Coanda (Otopeni) va finaliza in acest an toate exproprierile pentru un nou terminal, iar lucrarile propriu-zise vor incepe anul viitor, a declarat, vineri, Dragos Titea, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, prezent la conferinta Ziua Aviatiei. Intrebat de jurnalisti…

- Circulatia pe Magistrala 5 de metrou va fi deschisa la finele anului, a declarat joi Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, la Romania TV. Potrivit acestuia, constructia sectiunii Eroilor – Drumul Taberei va fi terminata pana la finele lunii octombrie, iar firma care a castigat contractul de automatizare…