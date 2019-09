Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de salubritate a Timișoarei a achiziționat 54 de coșuri de gunoi pentru a fi amplasate in zona centrala a orașului, la comanda primariei. Au sosit abia acum, deși comanda s-a dat imediat dupa ce primaria a semnat contractul cu firma de salubritate ce a inlocuit Retim. „Ne-au…

- Zona Traian este, fara doar și poate, una dintre cele mai deplorabile din oraș. E plina de raufacatori, de cladiri degradate, pavaj distrus și mizerie, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu, care in urma cu mai bine de un an ne promitea intervenții serioase acolo. Singurele intervenții facute…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 04.15, au depistat un urmarit general in Piața Libertații. Pentru ca barbatul avea un comportament suspect, era agitat și cauta ceva pe jos și in coșurile de gunoi, agenții l-au legitimat. Cand au verificat,…

- Mai mulți timișoreni care se aflau in Piața Libertații, situata in centrul orașului, au fost „gazați” de doi angajați ai firmei de dezinsecție care au inceput sa stropeasca cu substanțe pentru combaterea insectelor fara a-i avertiza, lasand in urma lor o ceața densa.Incidentul a avut loc in…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa din camera Deputaților, Gigel–Sorinel Știrbu, cere retragerea distinctiei de Ambasador Cultural al Timisoarei acordata lui Stefan Popa Popa’s, dupa ce acesta ar fi spus ca Timisoara s-a umplut de „ciurucurile din Oltenia".Printr-o…

- PSD Timiș a lansat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, un atac la adresa lui Nicolae Robu. Reprezentanții partidului il acuza pe primarul Timișoarei de dezinformare și manipulare. Asta dupa ce edilul-șef a scris pe Facebook despre ultimii pași facuți in materializarea a doua proiecte…

- Anunț de ultima ora facut de Catalin Iapa, consilierul local al primarului Timișoarei. In timp ce Nicolae Robu vorbea, astazi, in cadrul conferinței de presa de la primarie despre stadiul lucrarilor la cele doua poduri din zona Iosefin, Iapa a scris pe pagina sa de Facebook ca Brantner, noul operator…

