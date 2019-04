Stiri pe aceeasi tema

- Colterm are datorii uriașe catre furnizori. Anul trecut, E.ON a penalizat de trei ori societatea de termoficare a Timișoarei. In februarie au fost reduși parametri de gaz, iar in iunie și in septembrie robinetul a fost inchis de tot. Totul s-a rezolvat dupa intervențiile primarului Nicolae…

- Nicolae Robu a lansat un nou sondaj pe pagina sa de Facebook. De data aceasta, primarul Timișoarei s-a aratat deranjat de mirosul insuportabil pe care l-a simțit, aseara, in zona Soarelui, astfel ca le solicit internauților sa bifeze cele doua variante ale sondajului: „Va susținem! Ofensiva” sau „Sa…

- Specialiștii de la Biroul Organizare Evenimente din cadrul PMT au decis sa mute Targul de Paște din fața Operei in spațiul de vizavi de catedrala, unde nu se știe exact cum vor fi aranjate casuțele Casei de Cultura a Timișoarei. BOE ne anunța insa ca decorul va fi „adaptat sarbatorilor pascale”.…

- Se discuta de mulți ani despre reabilitarea Primariei Vechi sau a altor cladiri istorice aflate in proprietatea Primariei Timișoara. Multe dintre ele se afla intr-o stare avansata de degradare, dar primarul Nicolae Robu ne-a dat asigurari ca toate sunt incluse in proiecte de reabilitare.…

- Consilierul local PSD Dan Idolu i-a solicitat, astazi, primarului Timișoarei, sa anunțe termenul de finalizare al noului Plan Urbanistic General al orașului, care se afla in lucru de aproape zece ani. Va reamintim ca Nicolae Robu declara, in urma cu cateva zile, ca noul PUG se afla in avizare la mai…

- De saptamana trecuta, USR Timișoara are o noua conducere formata din Dan Reșițnec – președinte și șase vicepreședinți: Rodica Militaru, Alexandru Cadar, Ruben Lațcau, Viviana Țecu, Ovidiu Merean și Mihaela Rusu. Ca obiectiv, filiala iși propune caștigarea alegerilor locale din Timișoara,…

- Ministerul Sanatatii va aloca in acest an 15 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor la noul spital de copii din Timisoara, urmand ca diferenta de sapte milioane necesara finalizarii lucrarilor sa fie asigurata de Primaria Timisoara. Sumele au fost negociate miercuri seara, in fata jurnalistilor,…

- Așa cum tion.ro va anunța deja, Primaria Timișoara a semnat la inceputul acestei saptamani un al doilea contract cu SDM, pentru deszapezire. Are o valoare de 35.000 de euro și este valabil pana la finalul lunii martie. Intrebat despre starea trotuarelor transformate luni dimineața in adevarate patinoare,…