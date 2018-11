Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Visinescu si-a petrecut ultimele zile din viata imobilizat la pat in Spitalul Jilava, au precizat pentru MEDIAFAX surse mediul penitenciar, care arata ca el a fost hranit cu seringa cu apa si ceai. In detentie, unul din detinutii...

- Florin Calinescu a postat un mesaj emoționant, pe pagina sa de Facebook, dupa moartea fotbalistului Ilie Balaci. Actorul a fost la fel de șocat ca toata lumea, care a aflat despre moartea brusca și prematura a legendei Craiovei. Romani de care suntem mandri: Ilie Balaci „ILIE BALACI! ILIE… ILIUTA… “Minunea…

- Un grup ocult, cu surse misterioase de finantare, ii promoveaza pe Dacian Ciolos si pe apropiatii sai, in mediul online. Dezvaluirea este facuta de profesorul Dan Voiculescu, pe blogul sau. Acesta...

- O copila in varsta de 12 ani și un baiat de 16 ani din SUA au murit dupa ce au jucat un joc care ”provoaca la sinucidere” distribuit pe WhatsApp. Moartea lor a avut loc la o distanța de 48 de ore una de...

- ”Complicitațile (ONG-urilor care au primit ariile protejate, n.r.) au existat tot timpul cu mediul politic, tot timpul au fost complicitați cu mediul politic, dar, acum, cand vine o echipa, cand vine un președinte și spune stop acestor ințelegeri, trebuie sa-l distrugem, sa-l omoram, daca se poate…