APAPR: Propunerile Guvernului pentru Pilonul II aruncă România în haos 'APAPR, organizatie care apara interesele a peste 7 milioane de romani, avertizeaza ca prin proiectul de OUG acestia sunt incurajati sa isi retraga economiile realizate prin munca cinstita timp de 11 ani la Pilonul II de pensii, economii prin care acestia au devenit cel mai important investitor in economia romaneasca. Acest indemn la retragerea economiilor ii va lasa mai saraci in viitor, cand, la varsta pensionarii, nu isi vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic. Pe fondul declinului demografic de notorietate aceasta masura va condamna definitiv romanii la saracie si captivitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti,…

- Masurile propuse in proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiinteaza de facto acest sistem de economisire a populatiei pentru varsta pensionarii, atrage atentia Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor…

- Comisionul de administrare al Pilonului II de pensie va scadea puternic de la 2,5 % la 1 %. O persoana se va putea retrage de la fondul de pensii, pe baza unei cereri individuale, dupa minim 5 ani de cotizație. Anunțul a fost facut marți, 18 decembrie de catre ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.…

- Comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii va scadea de la 2,5% la 1%, iar o persoana se poate retrage de la un fond de pensii, pe baza de cerere individuala, dupa minimum cinci ani de participare, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. Prevederea este cuprinsă…

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala, la finele saptamanii trecute, un proiect de ordin pentru aprobarea Planului cadru national privind controlul hepatitelor virale in Romania pentru perioada 2018 2030. Reamintim ca "Strategia globala a sistemului de sanatate privind hepatitele…

- Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, a precizat, la o conferinta legata de lansarea in Romania a studiului CFA Institute & Mercer 'Sistemul Ideal de Pensii', ca in Romania economisirea voluntara este redusa, in conditiile in care 45% din populatie economiseste voluntar cu regularitate…

- Visul guvernanților de a se putea lauda cu deschiderea lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva inca din acest an este acum total lipsit de suport. Chiar daca cei de la compania constructoare au inaintat extrem de mult cu lucrarile, ritmul fiind accelerat, o problema aparuta de curand va produce…

- Mai mult de jumatate dintre romani nu reușesc sa puna deloc bani deoparte, și cu atat mai puțin pentru momentul pensionarii, și aproape trei sferturi considera ca este necesara menținerea Pilonului II de pensii private. Datele reies din primul studiu sociologic național care a evaluat atitudinile…