- La 11 ani de la lansarea sistemului de pensii private obligatorii, romanii au incredere in Pilonul II, iși cunosc drepturile și sunt conștienți ca toate contribuțiile lor conteaza pentru dezvoltarea economiei. Datele reies din primul studiu sociologic național care a evaluat atitudinile și…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) ii raspunde lui Darius Valcov, strategul PSD, informand-ul ca administratorii de pensii private nu sunt in niciun caz SRL-uri si nici nu percep comisioane prea mari, raportat la alte tari din Europa. "Comisioanele percepute…