Stiri pe aceeasi tema

- Sala de concerte Capitol a Filarmonicii Banatul din Timisoara va gazdui pe 23 octombrie, in premiera, spectacolul "Apa Sambetei", un concept alegoric original de muzica, lumina si imagine, avand la baza motive muzicale si imagistice originale, de inspiratie traditionala autohtona precrestina, intr-o…

- Situație scandaloasa la Timișoara. O femeie susține ca a fost abuzata de catre polițiști chiar in incinta firmei sale. Asta dupa ce oamenii legii ar fi comis o eroare și au venit sa caute un barbat pe numele caruia exista un mandat de pus in executare la o adresa greșita. Revoltata, femeia a trimis…

- Au mai ramas cațiva melancolici pe lumea asta ce-s inconjurați de cei preocupați de multe probleme, incruntați, ferecați pe dinauntru cu lacate, ce nu-și permit sa piarda vremea cu peisaje și sentimente, lucruri mai alunecoase decat cojile de banana! Octombrie, sau brumarel ne da de veste…

- „Doctor Faustus – live drama music show“ este un spectacol cu o tipologie unica in spațiul muzical și teatral timișorean, o experiența cu totul in afara tiparelor, deopotriva pentru artiști și spectatori. Criza de inspirație a creatorului, vocația tragica a ratarii, fragilitatea și geniului, compromisul…

- Piața Unirii din Timișoara va fi, la finalul lunii septembrie, locul de desfașurare, dar și, in parte, subiectul, unui spectacol de mare... The post Lumina Unirii – trei seri de spectacol fascinant organizat de Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Sezonul expozitional autumnal de la Casa Artelor debuteaza in 5 septembrie, in galeria Pygmalion, cu o expozitie de pictura intitulata „Despre lumina”, semnata de Flora Raducan. „ …Sa dea Florea Raducan cu tifla celor care mijesc ironic numai si cand aud apus de soare, daramite sa si dea cu ochii de…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” deschide noua stagiune vineri, 30 august, ora 19.00, cu un spectacol in aer liber, „Someone from Home”, o coproductie internationala cofinantata prin programul european „Europa Creativa”, ai carei parteneri sunt teatrul maghiar timisorean, Centrul Studentesc de Cultura…

- USR Timiș a transmis, astazi, un comunicat de presa in care anunța ca apa din localitațile timișene Beregsau Mare și Beregsau Mic nu este potabila. atașand și raportul DSP Timiș care cere masuri de urgența și interzice consumul de apa pana la remedierea situației. ”Catalin Sfarghiu, Președintele Filialei…