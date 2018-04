Apa rece oprita in Mosnita Veche si Mosnita Noua

Stiri pe aceeasi tema

- Curațenia de primavara a debutat la Petroșani. Cum in toate gospodariile, inainte de marile sarbatori se face curațenie, la fel se intampla și pe domeniul public al municipiului Petroșani. Muncitorii din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, dar și beneficiarii venitului…

- Luni 2 aprile, intre orele 9 și 15, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Veche și in Moșnița Noua, pe strazile Balea, Primariei, Surduc, Bicaz, Vidraru și Caliman, pentru executarea unor lucrari de extindere a rețelei de apa, din fonduri private. Se va lucra la intersecția drumului DJ 592…

- Luni, 2 aprilie, intre orele 9 și 15, Aquatim intrerupe furnizarea apei in Moșnița Veche și in Moșnița Noua, pe strazile Balea, Primariei, Surduc, Bicaz ... The post Fara apa, la Moșnița appeared first on Renasterea banateana .

- Proiectul de hotarare inițiat de cei 5 consilieri PSD din Consiliul Local Campia Turzii a generat vii dispute intre aleșii urbei. In timp ce consilierii PSD au solicitat ca angajații Primariei sa poarte in piept, in timpul orelor de serviciu și la manifestari oficiale, o cocarda tricolora sau pin tricolor,…

- Aquatim anunța ca vineri, 30 martie, intre orele 9 și 15, va intrerupe furnizarea apei reci pe Calea Urseni, intre strada Gavril Musicescu și Rudicica, și in localitatea Urseni. Printre imobilele situate pe partea dreapta de pe Calea Urseni, care vor fi afectate de intreruperea furnizarii apei, cateva…

- Polonia exploreaza posibilitatea formarii unui "coridor de cooperare multifunctional" impreuna cu Romania si Croatia, axat pe proiecte de infrastructura, energie si chiar de securitate, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.

- Gigi Becali incearca de 5 ani sa scape de un bloc pe care l-a ridicat in orasul Petrosani, scrie cotidianul hunedorean "Gazeta de dimineata", care a dezvaluit ca Fundatia George Becali a trimis recent o oferta de vanzare primariei din Petrosani, pretul cerut de latifundiar fiind de 1.878.500 lei,…

- Aquatim anunța ca marți, 27 martie, intre orele 9 și 16, va intrerupe furnizarea apei reci in Bodo, iar miercuri, 28 martie, intre orele 9 și 18, in Șag, pentru spalarea și igienizarea rețelelor de distribuție a apei. „La reluarea alimentarii cu apa rece este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Zeci de reclamații la Aquatim, dupa ce consumatorii timișoreni au sesizat ca apa care curge de la robinete are un puternic miros de clor. Compania a transmis in aceasta dimineața un comunicat de presa prin care anunța care sunt cauzele problemei sesizate de consumatori. „La stația de tratare a fost…

- Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie a solicitat Primariei municipiului Botosani contractele de proiectare si executie a lucrarilor de reabilitare a Teatrului Mihai Eminescu, a anuntat, intr-o conferinta de presa, primarul Catalin Flutur. Potrivit acestuia, procurorii DNA…

- In scopul repartizarii a doua locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, in blocul ANL P2F, situat in Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 61 A, se pot depune cereri de catre familiile sau persoanele interesate la sediul Primariei municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr.1. Titularul cererii…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- „Este primul proiect pe Axa 3.1.B, pe Regiunea Vest, Banat, suntem bucurosi ca suntem primii care reusim sa semnam un contract, declara primarul Ioan Popa, cu cateva momente inaintea semnarii contractului de finantare cu fonduri nerambursabile a reabilitarii energetice pentru Colegiul National «Traian…

- O femeie, de 51 de ani, din Medgidia, s-a aruncat in Canalul Dunare Marea Neagra de pe podul rutier din oraș. Se pare ca este vorba de o sinucidere, pe fondul unei boli incurabile de care ea suferea.

- Magistrații Judecatoriei Tg-Jiu au finalizat cercetarea judecatoreasca in procesul in care au fost judecați, pentru comiterea unor fapte de corupție, omul de afaceri motrean Mihai Ramescu și primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, dupa mai bine de un an de cand dosarul a fost repus pe…

- "La solicitarea unor autoritati publice nationale sau locale, OD (operatorul de distributie-n.red.) este obligat sa includa in cadrul investitiilor prevazute la alin (2) lucrari de extindere a RED (reteaua electrica de distributie-n.red.) necesare pentru alimentarea cu energie electrica a unor obiective…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, un incendiu puternic a izbucnit sambata, in localitatea Mosnita Noua la un depozit de lacuri si vopsele. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, un ofiter si sapte subofiteri, carora li s-au alaturat…

- In timp ce strazile principale din Capitala au fost curatate de zapada, unele curti ale blocurilor raman inca inzapezite. Situatia a nemultumit-o pe primarul interimar Silvia Radu, dar si pe locatari, care spun ca le este greu sa se deplaseze din cauza ghetii.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 08:00 la nivelul tarii exista urmatoarele tronsoane de drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 - A2 Bucuresti - Constanta; - A4 Ovidiu - Agigea; Drumuri national…

- La scurt timp dupa ce un cetatean a anuntat conducerea Primariei ca un element decorativ din tabla sta sa se desprinda din acoperisul Palatului Comunal din cauza vantului, un echipaj de la ISU Buzau a intervenit cu autoscara recent achizitionata. Un pompier, care s-a folosit de o cange, a reusit sa…

- Orhei este, din nou, cu un pas înaintea orașelor din republica. Primaria muncipiului a majorat numarul de maturatori. La inițiativa Primarului de Orhei, Ilan ȘOR, a fost luata decizia de a majora statul de personal al maturatorilor din oraș cu 55 la suta. Potrivit Primarului Ilan ȘOR,…

- Pana in anul 2023, zona „Lumea Noua” din Alba Iulia va capata o noua fața, cel puțin asta susțin reprezentanții Primariei. Mai multe proiecte, in valoare totala de 8 milioane de euro, au in vedere „revitalizarea” zonei prin constuirea de locuințe sociale, centru multifuncțional, dispensar, post de poliție,…

- Inspectorii din cadrul ITM Gorj au descoperit, in aceasta dimineața, cinci persoane care munceau fara forme legale la o societate comerciala care construiește blocuri, in cartierul Bicaz din Tg-Jiu, pentru omul de afaceri Narcis Ciocazanu. ”Controlul a fost efectuat cu ajutorul Inspectoratului…

- In aceasta dupa amiaza, incepand cu ora 16,00, la Stefanesti ar fi trebuit sa aiba loc sedinta de Consiliu Local in care sa se voteze bugetul local pe anul 2018. Intalnirea Legislativului care a fost organizata in Casa de Cultura s-a desfasurat intr-o atmosfera tensionata, care a dus la intreruperea…

- Primaria Cluj-Napoca vine în întâmpinarea cuplurilor care se vor casatori anul acesta cu o noua locație pentru oficierea starii civile în orașul nostru: Amfiteatrul Bazei Sportive Gheorgheni.Astfel, începând cu jumatatea lunii mai, oficierea casatoriilor…

- In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, art. 19 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, va comunicam ca…

- Aquatim anunța ca luni, 12 februarie, intre orele 9 și 14, va intrerupe furnizarea apei reci pe strazile Victor Gaga, Eduard Beneș și Mareșal Constantin Prezan, intre strazile Uranus și Bd. Sudului, pentru executarea unei lucrari de extindere a rețelei de apa pe strada Victor Gaga. „La reluarea alimentarii…

- Cum ne-am obișnuit deja primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a inceput ședința saptamanala a serviciilor Primariei prin a-și mustra colegii. Nemulțumirea primariței a fost indreptata catre șeful direcției Sanatate, Mihai Moldovanu, dupa ce Silvia Radu a intreprins o vizita de lucru la Spitalul…

- Primarul din Piatra Neamț a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu. Faptele s-au petrecut inca in vremea in care Dragoș Victor Chitic. Potrivit procurorilor, Chitic, ajutat de angajați ai Primariei dar și de un notar și un evaluator a cedat un teren al municipalitați catre un om de afaceri.…

- Mai multe articole vestimentare pentru copii și maturi au fost reținute de catre poliția de frontiera, pe traseul Leușeni – Chișinau. Pe cazul dat este cercetat un cetațean moldovean de 37 de ani.

- Colterm anunța ca, avand in vedere o notificare transmisa de Aquatim, care are de facut o lucrare majora in zona, miercuri, 31 ianuarie, intre orele 9 și 17, va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii la CT Freidorf și Polona. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor Ardealul,…

- Timișorenii care locuiesc in Freidorf trebuie sa-și faca provizii de apa pentru ultima zi din ianuarie. Aquatim are programata o intervenție majora la o conducta din zona, așa ca apa va fi oprita pe mai multe strazi.

- Consiliul Local Municipal a dat aviz de oportunitate dezvoltarii unui proiect imobiliar pe terenul din vecinatatea Stațiunii de Cercetari Legumicole Buzau. Suprafața de teren aparține Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, care are documente istorice prin care i se atesta dreptul de proprietate și, pana…

- Aquatim anunța ca luni, 29 ianuarie, intre orele 10 și 16, va intrerupe furnizarea apei in Deta, pentru conectarea conductelor noi de pe strazile Calea Banlocului și Mihai Viteazu, la rețeaua existenta de alimentare cu apa. „La reluarea alimentarii cu apa, este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- In cartierul Faget a avut loc cea de-a doua dezbatere publica a bugetului orașului Mioveni pentru anul 2018. La intalnirea cu cetațenii din Faget au participat primarul Ion Georgescu, viceprimarul Aurel Costache, o parte dintre consilierii locali, directori ai instituțiilor aflate in subordinea…

- Din nefericire, ea a crescut pana la un diametru de patru metri si a capatat viteza, fiind pe un plan inclinat de unghi alfa destul de mare. Din fericire, in sediul Primariei (care a fost facut farame) nu se aflau nici primarul si nici consilierii, cu totii sustinatori ai lui Dragnea si ai gastii din…

- Lidia Ceban Pentru prima data dupa mai multi ani, Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a adoptat la timp, in lectura finala, bugetul capitalei pentru anul 2018. O alta diferența principiala dintre actualul document și bugetele din anii trecuți este faptul ca acesta este intocmit suficient de detaliat…

- Consilierul local independent Mircea Trifu a publicat, miercuri, pe contul sau de facebook un film in care apare in timp ce curața de zapada trotuarul din fața firmei pe care o deține. De altfel, proprietarii unor astfel de spații au aceasta obligație legala. Nu este pentru prima oara cand politicieni…

- Consilierul local din Zlanta, Gheorghe Florin Crișan, a inițiat un proiect de hotarare care vizeaza, potrivit acestuia, “O mai buna si mai eficienta informare a locuitorilor de pe raza UAT Zlatna” ”Informarea cetatenilor este o obligatie morala si legala a Primariei si a Consiliului Local. In aceasta…

- Orasul Tulcea ar putea avea anul viitor doua parcuri acvatice, unul dintre ele urmand sa fie o investitie privata, iar cel de-al doilea o investitie a Primariei municipiului, a declarat primarul Constantin Hogea.Autoritatea locala a aprobat certificatul de urbanism si studiul de oportunitate pentru…

- Lucrarile se vor concentra in cartierele Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II, Siderurgistilor, Aurel Vlaicu, dar conducerea Primariei spune ca se va interveni si in alte zone, in functie de disponibilitatile financiare al municpalitatii.

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatia a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti. "In cadrul intalnirii,…

- Aquatim anunța ca vineri, 12 ianuarie, intre orele 9 și 12, va intrerupe furnizarea apei reci in Livezile, iar intre orele 12 și 15, in Dolaț, pentru spalarea și igienizarea rețelei de distribuție a apei. „La reluarea alimentarii cu apa rece este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza, in data de 26 ianuarie 2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul…

- Noi dezvaluiri in cazul medicului Mihai Lucan! Clinica privata a acestuia, construita pe un teren al Primariei din centrul Clujului, este o afacere care aduce un profit de circa 1 milion de euro pe...

- In ședința extraordinara de marți, 9 ianuarie 2018, la inițiativa primarului Dragoș Chitic, Primaria Piatra Neamț propune consilierilor preluarea Ștrandului Tineretului in administrare proprie, dupa eșecul generat de administrarea Ro Com Central. Pentru asta ar trebui ca aceiași consilieri sa aprobe…

- O licitatie a municipalitatii a starnit un interes major in randul firmelor. Primaria a luat decizia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru reabilitarea ansamblului Manastirii Frumoasa pana pe 26 ianuarie. Initial, ofertele trebuiau deschise la inceputul saptamanii viitoare. Masura a…