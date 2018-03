Apa pe sosea. Circulatie ingreunata pe mai multe tronsoane de DN-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in prezent nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. Din ...

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00.

- O atenționare cod galben emisa de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor intra in vigoare de astazi, de la ora 12:00 și este valabila pana miercuri 28martie, ora 18:00. Bazinele hidrografice afectate sunt Buzau – afluenti bazin mijlociu, raurile din Dobrogea, Desnatui, Olt – afluenti…

- Hidrologii au emis cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea.Codul galben este valabil incepand de luni de la ora 12:00 pana miercuri la ora 18:00.Riscul de inundatii va creste considerabil saptamana viitoare,…

- Hidrologii anunta instituirea unui cod galben de inundatii pe rauri din 11 judete din sud si sud-vest, de luni pana miercuri seara. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- Desi codurile meteo de vreme rea s-au ridicat inca de vineri, trei tronsoane de drum au ramas inchise in Olt si urmeaza sa fie deszapezite pana sambata la pranz. Sunt drumuri de balast, pe care nu se circula mult, spune administratorul.

- Peste 25.000 de locuri de mUnca sunt vacante la nivel național, iar cei mai mulți angajatori cauta lucratori comerciali și agenți de securitate. Capitala și județele Prahova, Arad și Sibiu au cele mai multe posturi disponibile pentru cei care iși cauta un loc de munca. Potrivit datelor centralizate…

- Autostrada A2 este inchisa Meteorologii au actualizat vineri dimineata avertizarile cod portocaliu si cod galben de ninsori abundente, viscol si vreme deosebit de rece, fiind restrans numarul judetelor aflate sub cod portocaliu. Astfel, pana la ora 15.00, sunt sunt avertizare cod portocaliu Capitala…

- UPDATE ORA 11.15 O autospeciala pentru transport victime multiple a transportat vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, un copil de un an din comuna Topana, dupa ce ambulanta care se indrepta spre pacient nu a putut sa continue deplasarea din cauza ninsorii abundente, a informat…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri integral, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt si in municipiul Bucuresti.

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a decis, joi, inchiderea scolilor din judet pentru ziua de vineri, din cauza vremii. In conditiile in care Administratia Nationala de Meteorologie a instituit cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Pe 24 martie, Programul Național Cantus Mundi sarbatorește la nivel național „Ora Pamantului”, in intervalul orar 20:30 – 21:30. Peste 7.000 de copii deja s-au inscris pentru a canta impreuna pentru „Ora Pamantului”. Evenimentul se va desfașura simultan in 28 de județe și peste 50 de localitați: București,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza miercuri dimineata ca mai multe drumuri judetene din Alba, Brasov, Buzau, Covasna, Galati, Harghita, Vaslui si Vrancea, circulatia rutiera este intrerupta, din cauza inundarii carosabilului. In ceea ce priveste drumurile nationale…

- Traficul rutier pe DN 18, in Pasul Prislop din Muntii Rodnei - conexiunea rutiera dintre judetele Maramures si Suceava, se desfasoara marti cu dificultate din cauza ninsorii si a viscolului, vizibilitatea fiind de sub 100 de metri, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe mai multe sectoare de drumuri si autostrada, au fost afectata circulatia, din cauza inundatiilor si conditiilor de polei. Situatia traficului, luni dimineata, se prezenta astfel: De la ora 5.00, circulatia rutiera pe autostrada…

- Circulatia rutiera se desfasoara îngreunat din cauza poleiului, duminica dimineata, în judetul Covasna, pe DN11 Tîrgu Secuiec - Onesti, unde în ultimele ore s-au produs mai multe accidente rutiere.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca circulatia rutiera in judetul Brasov, pe DN1A Brasov- Cheia, se desfasoara ingreunat in conditii de iarna. In zona kilometrului 164, din cauza zapezii acumulate pe carosabil se circula pe un fir. La ora transmiterii acestei stiri se…

- Aproximativ 300 de persoane au fost evacuzate in localitatea Capeni din Covasna, din cauza unui dig ce sta sa se rupa. Mai precis, exista probabilitatea crescuta de rupere a digului de protectie, care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, dupa cum a anunțat Inspectoratul Judetean pentru…

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Doua persoane au ramas izolate, miercuri dupa-amaiza, pe o insulița formata in urma revarsarii apelor, in județul Brașov. La aceasta ora, pompierii intervin cu barcile pneumatice pentru salvarea lor. Cele doua persoane – un barbat și o femeie – au ramas izolate in dreptul localitații brașovene Lunca…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala și prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada, evoluției formațiunilor de gheața și propagarii. Avertizarea este valabila…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in ultimele 24 de ore, in 26 de judete si in municipiul Bucuresti au ramas activate grupele operative si centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, iar in judetele Braila, Calarasi si Ialomita a fost ridicat nivelul capacitatii operative.…

- Echipajele ISU Olt, autoșenilata ISU Sibiu, cu sprijinul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența și societaților de deszapezire, au desfașurat, pe parcursul serii și nopții, misiuni in sprijinul populației afectate de fenomenele meteorologice periculoase. In orașul Corabia, un adolescent, de…

- Datele centralizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arata ca au fost semnalate efecte ale ninsorilor si viscolului in Bucuresti si in zece judete - Bacau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman si Vrancea - si s-a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in…

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- Avand in vedere ca incepand cu ora 07:00 a intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite si vizibilitate scazuta recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in cazuri de stricta necesitate. Cele mai afectate judete de conditiile meteorologice extreme din aceasta…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, duminica, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, deoarece turistii se intorc din statiunile ontane spre Bucuresti, viteza cu care ruleaza masinile fiind de aproximativ 30 de kilometri pe ora, potrivit Centrului Infotrafic.

- Circulatie feroviara oprita pe firul 2 al Magistralei Suceava - Bucuresti Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava - Bucuresti, din cauza unui accident produs în zona localitatii Cozmesti. Un tren Inter-Regio a lovit un autoturism,…

- Site-urile de vanzari on-line au intrat in atenția unor infractori care s-au folosit de bancnote false pentru achiziționarea de produse. Gruparea infracționala a fost destructurata de DIICOT iar procurorii au descris modul de acționare al acestora. Mascații au descins la mai multe adrese de ppe raza…

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…

- Codul galben de ceata a fost prelungit, marti dimineata, pana la ora 11, fiind avertizate noua judete din tara. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Olt, Buzau, Arges, Ialomita, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita si Giurgiu.…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante dupa ce oamenii legii au observat ca avea o deplasare sinuoasa cu autovehiculul pe care il conducea, descoperind ulterior ca se drogase.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Luni au loc lucrari de asfaltare pe sensul spre Pitesti al Autostrazii A1, soferii fiind avertizati de reprezentantii Centrului Infotrafic sa reduca viteza si sa respecte semnalizarea rutiera temporara.

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar se circula in conditii de iarna pe arterele rutiere din judetele Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Circulatia a fost reluata pe toate drumurile nationale, insa pe anumite tronsoane se circula in continuare in conditii de iarna, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Conform unui comunicat al MAI, vineri dimineata, la sediul ministerului a avut loc…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Veste perfecta pentru toti soferii din Mioveni. Primarul Ion Georgescu a anuntat ca TIR-urile ce parcau in zona punctului vamal, adica de la calea ferata de la Colibasi pana spre bazinul de inot din oras, nu vor mai avea voie sa faca acest lucru. Edilul a anuntat acest lucru printr-un mesaj postat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…