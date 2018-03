Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Matei a fost prezent azi in zona strazii 22 Decembrie 1989 din Turda, dupa ce vineri a debutat acțiunea ”Curațenia de Primavara” . Cu aceasta ocazie, edilul turdean și-a manifestat indignarea, dupa ce in zona sa-a adunat un ”munte de gunoaie”. ”Nu se mai poate așa ceva!”, a spus primarul…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Aducem la cunoștința populației cateva aspecte cu privire la situația beneficiarilor de venit minim garantat (VMG) și a modului in care aceștia trebuie sa presteze munca in folosul comunitații. Read More...

- Anual, 30 de tineri din toata țara sunt selectați de catre Parlamentul European prin Biroul de Informare in Romania pentru a participa la proiectul “Promotori pentru democrație europeana”. Aflat la cea de-a patra ediție, acesta urmarește sa selecteze cei mai capabil tineri pentru a implementa local…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, propune Consiliului Local al Sectorului 2 proiectul de hotarare privind aprobarea parcarii alternative pe un sens de mers, in vederea spalarii mecanizate a carosabilului din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Initiativa are la baza nemultumirile cetatenilor…

- „Marșul pentru Viața” se organizeaza și anul acesta la Turda, dupa ce in anii anteriori sute de turdeni au ieșit in strada pentru a se alatura acestei inițiative civice pro-viața. Read More...

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 15.03.2018, intre orele 08.00 - 16.00, in municipiul Turda. Sunt afectate imobilele situate pe strazile: Read More...

- Sergiu Ceclan, un elev de 18 ani, culturist de talent, a trecut zilele trecute prin clipe extrem de grele, fiind taxat violent de o gasca de golani, pentru indrazneala de-si dori sa atinga culmile acestui sport! Incidentul s-a petrecut in zona Materna. Read More...

- Cu ocazia zilei porților deschise, la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Turda ne-am bucurat impreuna, in 7.03.2018, de oaspeți dragi noua, viitorii noștri elevi care ne-au vizitat pentru a se pregati pentru o noua etapa a calatoriei spre cunoaștere. Read More...

- Avand in vedere Calendarul ARACIP, aprobat prin nota MEN - ARACIP si al adresei 361/15.02.2018 inaintata catre ISJ Buzau privind activitatile de evaluare periodica, ISJ informeaza unitatile de invatamant , sa faca demersurile necesare de a depune cererea de declansare a procedurii de evaluare externa.

- Deputatul PSD Cristina Burciu a adresat o interpelare Ministrului, Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, prin intermediul careia i-a adus in atenție memoriul trimis de catre conducerea Asociatiei Pensionarilor si Persoanelor Varstnice „Dr. Ioan Ratiu” din municipiul Turda – presedinte…

- Comunicat. Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate, ONG-urilor care...

- Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” Turda va invita, dragi viitori elevi, parinți, chiar și bunici, la Ziua Porților Deschise, unde veți putea cunoaște oferta educaționala a școlii, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare. Read More...

- La data de 28 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Ordine Publica, au luat masura retinerii pe o perioada de 24 ore, fata de un barbat de 47 de ani, din municipiul Turda, pentru savarșirea “infracțiunilor de lovire sau alte violențe” și „amenințare” fapte prevazute…

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 12:20, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul Rutier, au depistat o femeie de 36 ani, din comuna Mihailesti, jud. Buzau, in timp ce conducea pe Strada Republicii din municipiul Turda un autoturism desi se afla in perioada in care exercitarea…

- Comunicat de presa. ”Ca urmare a informațiilor false/incomplete aparute in presa referitor la validarea candidaturilor depuse pentru o funcție in cadrul CEJ PMP, va transmitem punctul oficial de vedere al Comisiei de Organizare și Desfașurare a Alegerilor. Pana la data limita de depunere a candidaturilor,…

- Solista din Turda, Diana Nap, a lansat un nou videoclip, realizat pentru piesa in prima audiție ”Mai stai”, compusa de Paul Fagadar, chitaristul cu care a realizat doua covere in ultime perioada, respectiv ”Istoria unei fete” și ”Cine sunt eu”. Read More...

- Spectacolul are loc la Teatrul ”Aureliu Manea”, in data de 12 aprilie 2018, de la ora 19:00, și va avea ca invitați in rolurile principale soliști ai Teatrului de Opera din Roma, Arenele din Verona și ai Teatrului Real din Madrid: Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Cluj, pe DN1 Turda - Alba Iulia, aproape de limita cu judetul Alba (in zona localitatii Stejeris), a avut loc o coliziune intre un tir si o cisterna (goala). Read More...

- Dupa ce administrația locala din Campia Turzii a ratat de 2 ori posibilitatea de a finaliza procedura prin care sa se mute sediul Poliției din localitate, dar și inființarea serviciilor de pașapoarte, eliberare permise și inmatriculari auto, aceste servicii ar putea funcționa in cadrul unui birou care…

- La mai puțin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitații juridice, Partidul „Pro Romania” anunța ca, urmare a dorinței mai multor simpatizanți locali, iși va deschide o noua filiala, in județul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politica actuala – Daniel Constantin, Victor…

- Centrul Rațiu pentru Democrație, impreuna cu Rațiu Family Charitable Foundation, deschide nominalizarile pentru Premiul Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sanatate Mintala, care onoreaza activitatea lui Elisabeth Pilkington Rațiu in domeniul sanatații mintale. Read More...

- In premiera pe scena Teatrului Aureliu Manea din Turda, „Visul unei nopți de vara” de William Shakespeare, in regia lui Muriel Manea-Jakab, scenografia Eliza Labancz și light design-ul realizat de Lucian Moga. Așadar, de Dragobete va invitam la teatru, o atmosfera fermecatoare, un vis al tuturor indragostiților.…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru luni, 19 februarie 2018 la Turda si Campia Turzii dupa cum urmeaza Read More...

- Marți, 13 februarie 2018, a avut loc la Calarași seminarul regional “Impreuna pentru dezvoltarea durabila”, la care au participat reprezentantii institutiilor publice locale si ai societatii civile din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din…

- Joi, 15 februarie 2018, ora 12:30, la sediul Academiei Romane va avea loc conferinta de presa dedicata semnarii si lansarii protocolului de colaborare dintre Academia Romana si Institutul Cultural Roman. Vor participa: - acad. Cristian Hera, presedintele Academiei Romane - acad. Victor Spinei, vicepresedinte…

- Consiliul Local Calarași a aprobat, in ședința extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarași pe anul 2018, precum și estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului…

- Comunicat de presa Partidul Miscarea Populara, prin presedintele Claudiu Iorga Palaz, a instiintat institutiile abilitate ale statului, respectiv Agentia Nationala de Integritate si Ministerul Afacerilor Interne, asupra situatiei prefectului judetului Constanta, Ioan Albu, care incalca prevederile Legii…

- Doua persoane au fost ranite, marti dimineata, pe DN 15 (E60), la iesire din orasul Ludus catre Turda, in urma tamponarii a doua autoturisme, pe fondul unei depasiri neregulamentare, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- Jurnalistul gruparii T9, care se opune cu inverșunare accesarii fondurilor europene, care ar putea asigura dezvoltarea municipiului Turda, a jubilat din nou mult prea devreme și a lansat in spațiul public o noua ”gogoașa” manipulatorie, in care a atras atenția asupra unei ”incompetențe” care... nu exista!…

- Un florestean in varsta de 38 de ani a fost batut de un rom din Turda in targul de mașini din comuna Gilau pentru ca si-a expus masina pe un loc liber aflat langa mai multe automobile alte turdeanului. Read More...

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- Proiectul de scoatere a traficului greu din Turda este stand by din lipsa de finanțare. Nu sunt bani pentru studiul de fezabilitate, totul a ramas doar la stadiul de promisiuni electorale. Read More...

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate si a probatoriului administrat, au identificat un barbat de 35 ani, din Turda, fata de care s-a dispus continuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 ore pentru comiterea infractiunilor de talharie.…

- Jurnalistul Horea Hudrea a lansat o noua minciuna in spațiul public, cu scopul de a manipula opinia publica, conform intereselor celor din grupul T9, care in ultimele zile au intrat intr-o stare demento-patologico-colerico-impulsiva, dupa ce administrația turdeana a fost laudata in Parlamentul European,…

- La data de 01.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate si a probatoriului administrat, au identificat un barbat de 35 ani, din Turda, fata de care s-a dispus continuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 ore pentru comiterea…

- DECLARATIE DE PRESA‚ A PRIM-VICEPRESEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: GUVERNUL DANCILA, O PRIMA MINCIUNA DEJUCATA! Luni, in timpul discursului din Parlament, doamna Dancila promitea renuntarea la formularul 600. Nu amanare, ci renuntare! Astazi, in timpul primei sedinte de guvern, doamna Dancila a anuntat…

- Un turdean acuza administrația locala din Turda, pe motiv ca punctul de lucru de la Materna, unde se incasau taxe și impozite, nu mai poate face aceste incasari, pe motiv ca... nu are internet! ”Sunteți de rasul curcilor”, transmite turdeanul, indignat. Read More...

- Formarea culturii democratice a elevilor constituie una dintre dimensiunile moderne și de actualitate a invațamantului romanesc, racordat la cel european. Competențele democratice și interculturale reprezinta capacitatea de mobilizare și de utilizare a unor valori, atitudini, aptitudini și cunoștințe…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- In aceasta luna se implinesc 450 de ani de la Declarația adoptata de Dieta de la Turda, primul parlament din lume care a votat principiul libertații religioase. Ca urmare a legilor votate la Turda, Transilvania a reușit sa evite conflictele religioase majore, iar principiile adoptate in anul 1568 au…

- Primaria Municipiului Calarași va prezinta calendarul proiectelor finanțabile din Axa 4 a POR 2014-2020 propuse spre finanțare in cadrul sumei pre-alocate municipiului Calarași de 24,7097 milioane Euro. Astfel, in perioada aprilie-mai 2018 se vor parcurge urmatoarele doua etape: 1. Etapa I: depunere…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va susține miercuri, 10 ianuarie, de la ora 10.00, o conferința de presa la sediul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Medico - Militara „Cantacuzino”. Legea pentru aprobarea OUG 66/2017, prin care s-a infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Comunicat de Presa Intrucat se executa lucrari de modernizare la intrarea in Salina Turda sitiuata pe str. Salinelor, pentru o perioada de 6 luni, pentru transportul turiștilor

- In legatura cu informatiile propagate in spatiul public, conform carora Primaria Municipiului Bucuresti nu ar fi respectat legea atunci cand a prelungit contractul de delegare a serviciului de iluminat public, Biroul de Presa al Primariei Capitalei este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Contractul…

- Simona Halep a caștigat la Shenzhen atat proba de simplu, cat și cea de dublu, iar presa mondiala a prins ocazia și a laudat-o pe numarul 1 mondial. "Halep se reafirma ca numarul 1 mondial la Shenzhen", a fost titlul articolului din Marca. Spaniolii au continuat: "Simona Halep, numarul 1 mondial din…

- Doua autospeciale de pompieri au intervenit in aceasta seara in localitatea Iara, unde a izbucnit un incendiu puternic la un imobil situat in zona centrala. Una dintre mașini a plecat de la Turda, iar alta a venit de la Baișoara. Read More...

- Proiectul ”Drumul spre succes – calitate, progres, performanța”, proiect cofinantat din bugetul local al municipiului Turda pe anul 2017, al carui beneficiar este Asociația Parintilor Colegiului National ”Mihai Viteazul” Turda s-a implementat in municipiul Turda, in perioada de 01.09 – 08.12.2017.…

- Readucem la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice ce desfașoara activitate de cazare pe raza municipiului Turda, ca in conformitate cu HCL 138/27.04.2017 și HCL 139/27.04.2017, incepand cu 01.01.2018, a fost instituita la nivelul municipiului Turda, taxa speciala ”taxa de stațiune…