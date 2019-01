Stiri pe aceeasi tema

- M.Sanatatii recomanda locuitorilor capitalei sa nu bea apa de la chiuveta Ministerul Sanatatii le recomanda locuitorilor capitalei sa nu foloseasca apa din reteaua publica pentru baut, prepararea hranei sau în igiena personala pâna la obtinerea rezultatelor finale ale probelor…

- Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care pe 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada, anunta Ministerul Sanatatii. Ca urmare a acestui fapt, miercuri,…

- Ministerul Sanatatii a testat calitatea apei din Bucuresti, in urma sesizarilor primite privind mirosul si gustul de clor, iar primele rezultate confirma ca nivelul de clor a depasit limita legala si apa de la robinet ar trebui evitata, cel putin pentru moment, in unele sectoare. "Distribuitorul…

- Apa Nova, furnizonul apei potabile in Bucuresti, face o serie de precizari, dupa ce apa de la robinetele din Capitala a inceput sa miroasa a clor mult mai puternic decat de obicei."Ca urmare a topirii bruște a depunerilor de gheața și zapada, cu efect de spalare a suprafețelor atinse, s-a…

- Problema sigurantei pacientului si rezistenta la antimicrobiene, igiena in unitatile medicale, accesul la medicamente si vaccinuri si eliminarea cancerului de col uterin se afla printre prioritatile celei de-a 144 sesiuni a Comitetului Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a informat, presedintele…

- Reprezentanții USR au solicitat, miercuri, ministrului Sanatații, Sorina Pintea ”sa declare epidemie de gripa” pentru a opri raspandirea acesteia, iar coaliției PSD-ALDE-UDMR ”sa deblocheze de urgența Legea Vaccinarii”.”USR solicita imperativ ministrului Sorina Pintea sa declare epidemie de…

- Directorul-general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat luni ca va infiinta un grup de lucru care va dezbate controversata procedura de modificare a genelor umane, relateaza DPA. Tehnica a fost intens criticata dupa anuntul facut saptamana trecuta…

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda a anunțat ca s-a vindecat de cancer de piele dupa ce a fost diagnosticat cu carcinom cutanat in decursul acestui an. Solistul este la a doua astfel de experiența. Prima data a descoperit cancerul din intamplare. „M-a deranjat un neg cat un bob de piper…