Apa Nova contrazice public Ministerul Sănătății: Apa de la robinet este potabilă. Nu s-a depășit limita de clor Apa Nova anunța ca au facut noi teste și ca nu exista niciun pericol, apa de la robinete fiind potabila, precizand ca se fac monitorizari continuu. „Rezultatele probelor prelevate incepand cu 29 ianuarie – 29, 30 si 31 ianuarie nu indica depasiri ale clorului. In fapt, a existat, intr-adevar o depasire pe Arges a indicatorului amoniu, iar masura cea mai rapida a fost o crestere a dozei de clor, dar nu peste limitele admise de lege. Aceasta doza de clor un pic crescuta a dat, in anumite puncte din Sectorul 6, un miros de clor. Ulterior, in secunda 2, am trecut la alimentarea orasului Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, joi in sedinta CGMB, ca a dat o dispozitie ca reprezentantii Corpului de Control al primarului general sa verifice situatia de la Apa Nova. La randul sau, directorul adjunct al companiei a spus ca apa nu reprezinta un pericol si nu stie de ce MS a recomandat evitarea ei.

- Calitatea apei potabile in capitala Este alerta în Bucuresti în ceea ce priveste calitatea apei potabile. Ministerul Sanatatii le recomanda locuitorilor din sectoarele 5 si 6 sa nu foloseasca apa de la robinet. Rezultalele preliminare arata ca a fost depasita cantitatea…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de vreme severa imediata, in mai multe judete fiind anuntate depuneri semnificative de polei.Codul portocaliu este valabil pana la ora 3.00, in judetele Bucuresti, Ialomita, Prahova, Arges, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Ilfov si Calarasi. De asemenea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 20 ianuarie, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 20.00, indeosebi in zona preoraseneasca a Capitalei, ceata va…

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a anunțat, duminica, ca a avut probleme de sanatate pe care le-a depașit cu ajutorul medicilor de la Spitalele Colentina și Cantacuzino. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Gabriela Firea le mulțumește medicilor și familiei.

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin vant, ninsori viscolite, strat de zapada și depuneri de gheața, pana la aceasta ora nu au fost inregistrate situații grave care sa puna in pericol comunitațile. Totuși, pe fondul vremii nefavorabile, in aceasta dimineața s-au produs trei…

- Weekend-ul trecut, PMP Argeș a fost gazda Școlii Regionala de Comunicare a PMP. Evenimentul organizat de vicepreședintele Catalin Bulf la Arefu a reunit peste 50 de participanți din 18 organizații: Argeș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Valcea, Teleorman, Ilfov, Dambovița, Buzau, Braila, Tulcea, Iași, Maramureș,…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila și alți lideri PSD s-au adunat, duminica, la Parlament intr-o intalnire secreta premergatoare ședinței CExN de luni. Aceștia au decis sa-i retraga sprijinul politic Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, anunța Digi 24 citand surse social-democrate. Liderii PSD…