Apa Nova a platit dividendele de 5,3 milioane de euro catre Primaria Municipiului Bucuresti

- In urmatorii 2 ani, vor fi construite 7 hoteluri cu servicii de top. Investitorii mizeaza pe faptul ca vor fi mult mai multi turisti odata ce Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, iar Capitala va gazdui partide de fotbal din cadrul Euro 2020.

- Compania care detine posturile Look TV este cea care a cumparat celebrul post de televiziune, iar procesul e pe cale sa se finalizeze, scrie paginademedia.ro. La Adunarea Generala creditorii Prima TV, post aflat in insolventa, au fost de acord cu tranzactia. Citeste si Profi angajeaza lucratori…

- Politistii fac, joi, unsprezece perchezitii in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor in care prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei, anunta Politia Capitalei.

- Potentialul turistic al Romaniei, care exista si nu este pus in valoare, ne poate permite sa primim anual circa 20 de milioane de turisti straini, in loc de circa 2,5 milioane, cati vin in prezent. Ca atare, Romania poate castiga din turism 10-12...

- Piata de dezvoltare a jocurilor video din Romania a crescut constant in ultimii patru ani, ajungand anul trecut la 632 milioane lei (156 milioane dolari), cu 40% mai mare fata de 2014, in conditiile in care s-au infiintat si dezvoltat tot mai multe studiouri de gaming in Capitala, dar si in alte orase…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi in sedinta o noua rectificare bugetara, la doua saptamani dupa ce a adoptat alte modificari la bugetele institutiilor. Au fost alocati mai multi bani la PROEDUS si la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB), in timp ce bugetul…

- Ion Tiriac a ajuns la un acord cu reprezentantii orasului Madrid pentru a pastra turneul de tenis in capitala Spaniei. Presa din Spania anunta ca Tiriac si Primaria Madrid au ajuns “la un acord de principiu”, astfel ca turneul de tenis va continua in capitala Spaniei pana in 2031. In urma acestui…

- Telekom Romania anunta finalizarea vânzarii terenului situat în zona Floreasca din București, catre One United Properties. Pretul la care a fost încheiata tranzactia este de peste 18 milioane de euro, aceasta fiind, astfel, cea mai mare tranzactie de terenuri de pe piata imobiliara…