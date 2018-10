Stiri pe aceeasi tema

- Digi24 a analizat prezența la vot in fiecare județ – sunt noua secții de vot in care prezența a atins 100% iar in unele chiar depașit acest procent. 1. SALA DE FESTIVITATI A PRIMARIEI BISOCA – Buzau – 487 de votanti – prezenta 100% 2. SCOALA GENERALA CADEA – Bihor – 933 de votanti – prezenta 100,1%…

- Primele doze de vaccin antigripal au sosit deja la Buzau, insa numarul acestora este foarte mic fata de ceea ce au cerut specialistii in sanatate publica. Acestea abia depașesc 1.200 in condițiile in care DSP Buzau a solicitat 35 de mii de doze. Pentru ca cele 1.200 de doze de vaccin antigripal sunt…

- Alerta medicala la bordul unui avion! Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a fost sesizata marți cu privire la existenta, la bordul unei aeronave a companiei Turkish Airlines, a unui pasager cu simptome de febra tifoida.Un nou cutremur de pamant in Romania. Magnitudinea e mai mare ca la…

- Condițiile pe care le ofera școlile aradene nu se imbunatațesc semnificativ de la un an la altul, multe funcționand in continuare fara autorizații sanitare. Conform Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Arad, cu doar cateva zile inainte de inceperea noului an școlar, in județ avem 84 de cladiri care…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau a trimis la Institutul „Victor Babes” probe prelevate de la trei persoane care prezinta suspiciuni de infectie cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar.

- Specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau au trimis la Institutul „Victor Babes” probe prelevate de la trei persoane care prezinta suspiciuni de infectie cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. „La nivelul judetului Buzau s-au inregistrat trei suspiciuni ale…

- Printre lucrarile care se vor efectua se numara statii de pompare a apei potabile, statii de tratare, rezervoare, statii de pompare a apei uzate, bransamente, racorduri, subtraversari si supratraversari.