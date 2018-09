Stiri pe aceeasi tema

- Un gulas preparat dupa o reteta veche din anul 1600 va reprezenta doar unul dintre punctele de interes ale editiei din acest ale manifestarii "Zilele Maghiare din judetul Hunedoara", care va avea loc in perioada 22-30 septembrie in mai multe orase si localitati hunedorene in care traieste o comunitate…

- Operatiunile de cautare sunt coordonate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Cautarile se desfasoara atat pe apa, cu barcile, cat si pe mal. Copilul era la scaldat in rau impreuna cu cativa prieteni din localitate.

- Noua turiști, intre care șase copii, au ramas blocați la inalțime, luni, in telecabina de la Dealul Cetații, care faciliteaza accesul spre Cetatea Deva, pompierii alpiniști din cadrul ISU Hunedoara intervenind pentru a-i aduce in siguranța la sol. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona…

- Scafandrii militari din cadrul Fortelor Navale Romane au incheiat luni seara misiunea de cautare a directorului APIA Cluj, Adrian Zaharia, care in 21 iulie ar fi cazut dintr-o barca in lacul Belis din judetul Cluj, fara a reusi gasirea acestuia.

- Scafandrii militari din cadrul Fortelor Navale Romane au incheiat luni seara misiunea de cautare a directorului APIA Cluj, Adrian Zaharia, care in 21 iulie ar fi cazut dintr-o barca in lacul Belis din judetul Cluj, fara a reusi gasirea acestuia.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale, scafandrii…

- Academia Romana a organizat o manifestare consacrata contribuției generalului Henri Berthelot, șeful Misiunii Militare a Franței, in procesul de refacere,dotare și instruire a Armatei Romane in Primul Razboi...

- Se pare ca accident a fost produs din cauza ca șoferul autoturismului Dacia Duster a adormit. Autoturismul a patruns pe contrasens și a intrat in șanțul de pe marginea carosabilului, unde s-a și rasturnat. In urma accidentului și-au pierdut viața patru persoane, toți membri ai aceleași familii:…