Apa de la robinet din Hanoi, contaminată cu o substanţă cancerigenă Din 10 octombrie, rezidentii din capitala Vietnamului au fost aprovizionati cu apa curenta poluata, multi dintre ei raportand un miros similar plasticului ars si care emana din apa de la robinet. Cei mai multi dintre ei au ales imediat sa consume doar apa imbuteliata. Potrivit cotidianului VnExpress, mirosul a aparut dupa ce un camion de 2,5 tone, neidentificat, a deversat ulei intr-un brat al Raului Rosu, aflat la nord-est de Hanoi, pe 8 octombrie. Viwasupco, compania insarcinata cu tratarea apei curente in aceasta regiune, ar fi fost la curent cu incidentul, dar nu a alertat oficialitatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

