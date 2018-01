Stiri pe aceeasi tema

- Crucea de lemn aruncata in raul Buzau, de Boboteaza, a fost recuperata de un tanar de 30 de ani. Traditia spune ca cine aduce crucea la mal va fi ferit de rele si ii va purta noroc tot anul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului a facut ca și la Botoșani, asemenea anunțului facut inclusiv de Patriarhia Romana, sa lipseasca tradiționalele cruci de gheața de la mai toate lacașurile de cult din oraș.

- Sute de credincioși au fost prezenți sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, pentru a participa la slujba de Boboteaza. sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie a inceput de la ora 10.00, iar in jurul orei 11. 30 a inceput slujba de sfintire a apei care a…

- SARBATOARE… O mulțime de credincioși au venit la slujba de Boboteaza, savarșita astazi in toate lacașele din Huși. Catedrala Episcopala a fost, de asemenea, neincapatoare, pentru numarul mare de oameni, care au venit la slujba savarșita de Preasfințitul Ignatie. De altfel, in toate bisericile din județ,…

- Cea mai insemnata sarbatoare din caslegile de iarna, dupa Sfantul Vasile, este Botezul Domnului sau Boboteaza, celebrata de catre crestinii ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie. Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat…

- Peste 1.000 de credincioși au participat, sambata, la slujba de Boboteaza la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia, in cadrul careia s-au sfințit circa 1.000 de litri de apa, iar la final credincioșii au primit, in sticle, Agheasma mare, pe care o pot consuma in urmatoarele opt zile, dar și…

- Slujba de Boboteaza la Constanța Boboteaza la Constanta. Foto: Mona Constantinescu-Arhiva. La Constanta, peste 100 de marinari militari participa, de la aceasta ora, la activitati dedicate Bobotezei. Astfel, Muzica Militara a Fortelor Navale si Garda de Onoare vor însoti procesiunea…

- Pompierii voluntari din Bosanci, judetul Suceava, au adus gheata de la Lacul Rosu pentru a putea respecta o traditie veche de 150 de ani, aceea de a monta, de Boboteaza, o cruce de gheata in fata Bisericii militare cu hramul "Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partos".

- Zece butoaie a cate 1.000 de litri fiecare au fost pregatite, vineri, in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, pentru Slujba de Boboteaza, care va fi oficiata in acest an in fata unei cruci din ramuri de brad, temperaturile ridicate impiedicand realizarea uneia de gheata, ca in anii precedenti.

- Crucea de Boboteaza nu va mai fi adusa la Biserica de la Academia Fortelor Aeriene din Brasov, pentru ca nici in munti nu mai este gheata. Caldura a intrerupt obiceiul prin care o cruce uriașa era adusa an de an, la aceasta mare sarbatoare, in fața lacașului de cult! Traditionala Cruce…

- BOBOTEAZA 2018. Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Insa, Ajunul Bobotezei este un moment mai important decat sarbatoarea in…

- Salvamontistii din Straja, județul Hunedoara, vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza care va avea loc sambata la bisericuta din statiunea situata in Masivul Valcan. In acest mod, se continua traditia din ultimii 17 ani. „Salvamontistii vor pleca sambata dimineata,…

- Salvamontistii din Straja vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza ce va fi oficiata sambata la bisericuta ridicata in aceasta statiune din masivul Valcan, continuandu-se astfel traditia ultimilor 17 ani.

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au pregatit pentru sfintirea de Boboteaza 10 butoaie a cate 1.000 de litri, acestea fiind amplasate in curtea Catedralei mitropolitane din Iasi. Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…

- Militarii Fortelor Navale Romane si jandarmii constanteni participa la Constanta la ceremoniile religioase de Boboteaza. Fortele Navale Romane vor incepe activitatile planificate pentru anul 2018, prin participarea marinarilor militari la ceremoniile religioase prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului,…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan BotezatorulAstazi este Ajunul Bobotezei iar, de la ora 5.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. De la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat…

- Astazi, 5 ianuarie 2017, in Ajunul Bobotezei, dupa slujba de la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa sfintita va fi imbuteliata, pe parcursul…

- Sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, va avea loc slujba de Boboteaza. Credinciosii sunt asteptati sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie incepe de la ora 10.00. Va predica Protos. Mihail. In jurul orei 12.00, va incepe slujba de sfintire a apei. Arhiepiscopul…

- Credincioșii sunt așteptați, sambata, la slujba de Boboteaza la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia și la Sfințirea cea Mare a Apei. La final, ca in fiecare an, oamenii vor duce Aghiasma in casele lor. Sfințirea cea Mare a Apei va incepe in jurul orei 12.30 dupa Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan Botezatorul. Programul Arhiepiscopiei Tomisului: Ajunul Bobotezei Vineri, 5 ianuarie ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; ora 7.00, Arhiepiscopul…

- Doua cruci de gheata sunt pregatite in camera frigorifica a unei firme din Galati pentru a fi duse in 6 ianuarie pe Faleza Dunarii, unde va fi oficiata slujba de Boboteaza, continunandu-se astfel o traditie veche din zona, cand in trecut, fiind foarte frig, crucile erau realizate direct din gheata care…

- Doua cruci de gheata pentru Slujba de Boboteaza , care va avea loc pe 6 ianuarie pe faleza Dunarii din Galati, sunt pregatite, din cauza temperaturilor crescute de afara, in doua matrite speciale in camera frigorifica a unei firme. In acest fel, se continua o traditie veche cand crucile erau realizate…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in prezent se lucreaza la etichetarea celor 150.000 de sticle de aghiasma, care vor fi impartite credinciosilor. “Anul acesta, Boboteaza este fara ger, dar este cu apa multa si noi…

- Peste 10.000 de turisti au fost prezenti in zona montana Ranca de Anul Nou si in primele zile ale acestui an. Statiunea a fost arhiplina, insa nu au fost inregistrate probleme deosebite, dupa cum a declarat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu. Autoritatile s-au mobilizat in zona pentru a se asigura…

- Circulatia va fi blocata pe b-dul Marii Uniri, in ziua de 06 ianuarie 2018, intre orele 12:30 - 16:00, intre str. Navelor si str. Al. Cernat precum si la intersectia dintre str. Prelungirea Traian cu str. Rosiori, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati. Traficul este restrictionat pentru buna desfasurare…

- Un barbat care a furat banii din pomelnice de la schitul Straja a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor montani din Straja, s-a recomandat ca fiind de la Serviciul de Protectie si Paza si a cerut voie sa foloseasca toaleta.Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Cateva zeci de mineri si localnici au venit vineri in curtea Minei Paroseni pentru a marca, simbolic, inchiderea definitiva a exploatarii miniere din Valea Jiului. Si Mina Uricani a impartasit aceeasi soarta.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de catre Jandarmeria Hunedoara, la postul montan de jandarmi din Straja s-a prezentat un barbat care a sustinut ca este de la SPP si a cerut permisiunea de a folosi toaleta din sediul postului. Jandarmilor li s-a parut suspect si l-au legitimat, apoi i-au…

- Un tanar a furat banii de pomelnice si mai multe obiecte bisericesti din schitul Straja, loc in care se afla icoana Sfintei Varvara, despre care unii localnici au sustinut ca a lacrimat. Hotul nu a ajuns insa prea departe, fiind nevoit sa se predea.

- Traficul este oprit, duminica seara, pe drumul de acces dinspre Lupeni spre statiunea Straja, judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului din cauza drumului alunecos si a tamponat cu masina patru autoturisme parcate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma inca o data faptul ca aceasta institutie nu este la straja Constitutiei, ci a intereselor guvernarii. Numai poporul este in drept sa decida in chestiuni atit de importante cum ar fi introducerea integrarii europene ca norma in Constitutie. Declaratia…

- Mesajul lui Mihai Șora, dupa moartea Regelui Mihai. Filosoful Mihai Șora, in varsta de 101 ani, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, existand și o varianta video. „Decat sa pronunț cuvinte, aș prefera sa pastrez cateva clipe de reculegere… Regele Mihai nu a fost, pentru mine, «doar» un Rege;…

- Un miner din Valea Jiului, de la Mina Livezeni, a fost ranit la serviciu chiar in ziua de Sf. Varvara, ocrotitoarea minerilor. Acesta are 40 de ani și a fost scos conștient din mina. Din primele informații, peste acesta a cazut o piesa grea....

- Peste 2.000 de turiști au schiat gratuit vineri, de Ziua Naționala, in stațiunea Straja, din Valea Jiului, condiția impusa de administratorii partiilor fiind ca schiorii sa poarte asupra lor tricolorul. "Am dorit sa aratam ca putem sarbatori Ziua Naționala la munte, în natura,…

- Peste cateva zile se implinesc 9 luni de la moartea fulgeratoare a Ilenei Ciuculete. Vaduvul artistei si familia lui vor organiza comemorarea ei, la biserica si la cimitir, respectand ritualul de pomenire al mortilor. Slujba de la biserica va incepe de la 9:00 dimineata si va fi urmata de ceremonia…

- Primarul Constantei a declarat, luni, ca actuala taxa de promovare a statiunii Mamaia, ce se aplica operatorilor economici din statiune si din Satul de Vacanta, este gestionata intr-o proportie de 80 la suta de Asociatia Litoral - Delta Dunarii, restul ramanand la dispozitia municipiului, tocmai…

- Un preot a oficiat, vineri, o slujba de pomenire a artistei Stela Popescu, in comuna sibiana Slimnic, unde aceasta a locuit in copilarie. Mai mulți sibieni din Slimnic au participat la slujba de pomenire a Stelei Popescu și au adus flori în memoria ei. Unii dintre…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in stațiunea Straja, din Valea Jiului, instalația de transport pe cablu urmand sa asigure legatura intre cabana veche și Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal și Mutu. …

- Trei sportivi din țara au demonstrat sambata, la Petroșani, ca sunt mai rapizi decat telescaunul care urca in stațiunea Parang, din Valea Jiului, intr-o competiție organizata de cunoscutul parapantist Toma Coconea, concursul reunind la start peste 80 de sportivi. Intitulata "Run the…

- Tabara de sanatate pentru copiii supraponderali, organizata anual in statiunea Straja, din Valea Jiului, in care cei mici sunt ajutati sa slabeasca sanatos, intr-un mod placut pentru ei, a...

- Compania Akima LLC din Statele Unite și-a concediat marketologul Juli Briskman, care a devenit faimosa dupa publicarea unei fotografii cu coloana lui Donald Trump. O fotografie in care o femeie pe bicicleta arata degetul mijlociu coloanei de mașini care il insoțea pe președintele Donald Trump a devenit…

- Un tanar de 27 de ani, din comuna Straja, a fost saltat de politisti miercuri dimineata, de la domiciliul sau, el fiind cautat de politisti pentru efectuarea unei condamnari cu inchisoare. Vasile C. fusese dat in urmarire la sfarsitul lunii septembrie, dupa ce pe numele sau sosise la Politia ...

- Premierul Mihai Tudose transmite ministrilor de resort care au in subordine problema mineritului, ca daca nu vor gasi o solutie, sa isi caute alt loc de munca. Mihai Tudose si Liviu Dragnea s-au aflat joi la Termocentrala Mintia. „Cine nu intelege, la nivel de Minister al Energiei si Guvern, ca tot…

- Sub titulatura „#Colectiv. 30 octombrie 2015”, sunt trecute pe fond negru numele celor 64 de victime și varsta acestora. Cea mai tanara avea 15 ani, cea mai in varsta, 48 de ani.In spatele banner-ului cu nume se vad multe lumanari aprinse. In urma cu doi ani, in seara zilei…

- Un miner este dat disparut și trei au fost raniți, luni dimineața, intr-o deflagrație care s-a produs pe o galerie a minei Uricani, din Valea Jiului, exploatarea subterana fiind in procedura de inchidere. Potrivit prefectului județului Hunedoara, Fabius Kiszlely, trei mineri au fost…

- Un tunel de peste 50 de metri, impodobit cu picturile a 365 de sfinti din calendarul ortodox, a devenit in ultimii ani una dintre marile atractii ale statiunii Straja. Tunelul si schitul de la capatul lui au o poveste neobisnuita, iar omul de afaceri care le-a construit sustine ca a fost martor al unor…

- Ce face baiețelul Elenei Gheorghe pentru surioara lui, Amelie Nicole, care a fost creștinata joi, 20 octombrie. Elena Gheorghe a trait emoții intense in ziua in care și-a botezat fetița . Artista a povestit cum a decurs evenimentul, dar și despre relația pe care baiețelul ei o are cu sora lui. Ce face…

- O fotografie rara, realizata in anul 1937 de reporterul-fotograf german Wilhelm Alexander Pragher, fiul unui inginer chimist care a imigrat in Bucuresti si al unei nemtoaice, ne dezvaluie un Costinesti salbatic, unde plaja era doar in stapanirea localnicilor, mai precis a colonistilor germani.

- Minerii din Valea Jiului cat de periculoasa este fiecare zi de munca. Nu pot sa uite sfarsitul cumplit al celor doi colegi ucisi de surparea unei galerii, la fel cum unicul supravietuitor nu poate uita ca a fost la propriu la cativa centimetri de acelasi final. Reporterii Digi24 au obtinut marturii…