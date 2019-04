Apa de argint Scaler Silver– cel mai bun antiseptic natural

Stiri pe aceeasi tema

- Youtube premiaza și decoreaza utilizatorii cu butoane speciale pentru munca și dedicația acestora in dezvoltarea canalelor lor. Artistul Ion Paladi, a ajuns la numarul de 100.000 de abonați, astfel cantarețul a primit și el “Butonul de Argint„ marca Youtube.

- • interviu cu Claudiu Harabagiu-Leporda, directorul executiv al Directiei Regionale de Statistica Neamț – Datele statistice au relevanța și pentru momentul la care au fost culese, dar, mai ales, in studiile comparative. Cine urmarește in timp evoluția sau involuția acestora? Cine trage sau ar trebui…

- Vrei sa scapi definitiv de pistrui? Iti propunem un tratament natural, pe baza de miere, care nu te va dezamagi! In plus, este foarte simplu de preparat, iar rezultatele vor fi vizibile in scurt timp.

- Luptatorul constantean Florin Tita, de la CS Farul (antrenor, Grigore Gheorghe), a cucerit medalia de argint, la cat. 55 kg, greco-romane, la Campionatele Europene Under-23 de la Novi Sad (Serbia), dupa ce a fost invins, astazi, in finala de georgianul Nugzari Turtumia. La randul sau, Razvan Arnaut…

- Complexul Energetic Hunedoara ar putea funcționa și pe viitor. In timp ce oficialii Ministerului Energiei vorbesc de realizarea unui mix energetic din care sa faca parte și bucațile viabile din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, oficialii Consiliului Concurenței au o alta varianta. Bogdan…

- Romania recorded a negative natural growth rate in December 2017 against the previous month, in the context in which the number of persons who passed away exceeded the newly-born by 10,739, informs the National Institute of Statistics (INS) in a release to AGERPRES on Monday.In December 2018…

- Robert Glinta, medaliat cu argint la CE la 50 m spate, si Daniel Martin, care a obtinut aur la 100 de metri spate si argint la 200 m spate la CE de juniori, au primit distinctiile de cei mai buni inotatori ai anului 2018 din partea Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, informeaza News.ro.Citește…

- Filiala PSD Satu Mare i-a exclus, joi, din partid, pe cei patru consilieri care au anunțat recent ca pleaca la partidul fondat de fostul premier Victor Ponta.Comitetul Executiv Județean al PSD Satu Mare a aprobat, joi, cu unanimitate de voturi excluderea din partid a lui Ciprian Ardelean,…