Stiri pe aceeasi tema

- Incident cu un fost demnitar aradean. Ciprian Luca, cel care a fost deputat PSD de Arad in perioada 2008-2012, a fost implicat ieri intr-un scandal cu voturi. In acest moment, Ciprian Luca este director la Spitalul de psihiatrie și pentru masuri de siguranța Ștei, și potrivit primarului liberal Ilie…

- Pacienții internați la spitalul din Caracal au filmat in curtea interioara a instituției șobolani care se plimba in voie. Rozatoarele se mișcau nestingherite prin iarba intrau in gauri din zidurile spitalului. Bolnavii sunt ingroziti si spun ca nu este prima data cand vad sobolani pe acolo, a anunțat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca va trimite o echipa de control la Spitalul de Urgenta din Cluj. „Va vedea exact ce se intampla acolo. Va vedea daca directorul adminsitrativ si-a facut treaba. A fost amuzant pentru ca portarul de la clinica de ortopedie mi-a spus ca ma asteptau.…

- GRAV…Ciobanul a fost adus la Spitalul de Urgenta Vaslui, injunghiat in zona pieptului, fiind bagat in sala de operatie. NEINTELEGERI… Conflict spontan terminat pe patul de spital. Este patania lui Constantin Ciurusniuc, un barbat de 42 de ani din Valeni, care detine o stana in extravilanul comunei.…

- MESE SPECIALE… Este o traditie pentru bolnavii internati in Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui ca in prima zi de Paste sa aiba parte de o masa speciala. Ouale rosii si cozonacul nu vor lipsi nici anul acesta din meniul pacientilor. La Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, pacientii care nu sunt la regim…

- Adolescenta a inceput sa se simta rau inca de luni, 22 aprilie, pe cand se afla la Adapostul de noapte si zi din Vaslui, fiind dusa la Spitalul de Urgenta Vaslui, cu dureri in zona rinichilor. In urma investigatiilor, medicii au stabilit ca aceasta are o usoara infectie in organism, dar, marti dimineata,…

- IN GARDA… Clipe grele, luni seara, pentru un copil in varsta de 4 ani din comuna Cretesti. Deshidratat, cu diaree si stari febrile, micutul a fost transportat cu ambulanta la spitalul din Husi, insa din cauza lipsei unui diagnostic clar, medicii de aici au decis sa-l transfere la Spitalul de Urgenta…

- Vizita inopinata a presedintelui Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, la Spitalul de Judetean de Urgenta din oras. Astazi, seful administratiei judetene, in subordinea careia se afla unitatea spitaliceasca, a dorit sa se informeze cu privire la stadiul lucrarilor de modernizare si a activitatii…