- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca in data de 19.03.2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Miraslau- Inoc, din aductiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mures, iar durata se estimeaza la 18 h. Consumatorii, posibil afectati de intreruperea furnizarii…

- Locuitorii din Ocna Mures si alte cinci comune din zona ar putea ramane fara apa potabila, luni, 19 martie. Se fac lucrari de spalare a tronsonului Miraslau – Inoc. Apa CTTA SA Alba anunta ca luni, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Miraslau – Inoc, din aductiunea…

- In data de 15.03.2018, incepand cu ora 09.00, la sediul Centrului Militar Judetean Alba s-a desfasurat un exercitiu in colaborare cu Detasamentul de Pompieri „Unirea” al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, condus de domnul Locotenent colonel Mircea …

- Se anunta din nou scandal in PNL, dupa ce deputatul Corneliu Olar, fost primar in judetul Alba, a depus un proiect de lege pentru acordarea de pensii speciale alesilor locali. Partidul se dezice de proiect, deputatul anunta ca isi retrage semnatura, dar sustine ca va vota in plen pentru pensiile…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 13 martie 2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Garbova (Tifra) – Miraslau, din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda – Aiud – Ocna Mureș, iar durata se estimeaza la 17 ore. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 6 martie, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Teiuș-Girbova(Tifra), din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mures, iar durata se estimeaza la 14 h. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea furnizarii…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 26 februarie 2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului SP Galda-Teiuș, Dn 600 mm, din aducțiunea cu apa potabila SP Galda-Aiud-Ocna Mureș. Durata se estimeaza la 10 ore, iar consumatorii afectați de aceasta intrerupere vor fi…

- Drumul de pamant dintre satele Ciuguzel și Ocnișoara, din comuna Lopadea Noua, este aproape impracticabil. Șoferii care s-au incumetat cu mașinile pe secțiunea de drum au fost la un pas sa ramana blocați in noroaie. Un cititor Alba24 a surprins pe un video cum se circula pe porțiunea de drum. „Tot din…

- Statistica incendiilor inregistrate in ultimii ani arata o frecventa mare a celor izbucnite din cauza utilizarii necorespunzatoare a aparatelor electrice, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba. Institutia ofera recomandari locuitorilor pentru prevenirea situatiilor…

- La data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Mures au identificat un barbat de 26 de ani, din loc. Unirea, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 03.08.2017, din interiorul unei locuinte din loc. Unirea, jud. Alba. In data de 03.08.2017, M.A., profitand…

- Majoritatea oamenilor considera ca includerea in meniul zilnic a carnii albe aduce multiple beneficii sanatatii, in plus gustul este placut, iar pretul acceptabil. Dar carnea de pui cumparata din supermarket poate fi foarte periculoasa pentru sanatate. Consumatorii sunt sfatuiti sa fie foarte atenti…

- Consumatorii de pe strazile Gratiesti si Florilor din comuna Stauceni vor ramane joi, 15 februarie, fara apa la robinet. Sistarile sunt programate intre orele 09:00 si 18:00, timp in care vor fi efectuate lucrari de inlocuire a robinetelor si a apometrelor, transmite IPN.

- Doi tineri in varsta de 18 respectiv 16 ani din Unirea s-au ales cu dosar penal dupa ce au furat un televizor dintr-o locuința din localitatea Razboieni Cetate. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Ocna Mures au identificat doi tineri din localitatea Unirea,…

- La data de 9 februarie, politistii din cadrul Politiei Ocna Mures au identificat doi tineri din localitatea Unirea, C.A. de 18 ani si T.I. de 16 ani, ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta din localitatea Razboieni Cetate. Potrivit IPJ Alba, in perioada 01.04-09.04.2017, cei doi…

- Avand in vedere ca respectarea regulilor si masurilor de prevenire a situatiilor de urgenta, precum si adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativa a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului…

- Lucrarile de reconstructie a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 peste 100.000 de romani transilvaneni s-au adunat pentru a proclama Unirea cu Romania, vor incepe in aprilie, primarul Mircea Hava dand joi asigurari ca vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. "Dorim sa reconstruim…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Imagini spectaculoase in miez de iarna pe cerul din Chisinau. Locuitorii din Capitala au avut ocazia, sa admire un minunat curcubeu pe cer cu citiva nori. ”Curcubeul de ceața” sau curcubeul in mijlocul iernii apare atunci cind razele soarelui se intilnesc cu picaturile de apa inghețate din ceața. Astfel,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba și-a prezentat marți raportul de activitate pentru anul 2017. Potrivit datelor, pompierii și echipajele SMURD au fost solicitați sa intervina intr-un numar mai mare de cazuri decat in anul precedent. Comparand situatia solicitarilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba aduce la cunostinta o serie de reguli de comportare in caz de ger si ninsori abundente. Potrivit statisticilor ultimilor ani, perioada ianuarie – februarie se caracterizeaza prin precipitatii mai abundente sub forma de ninsoare, precum…

- Consumatorii japonezi si sud-coreeni vor fi primii care vor putea achizitiona un nou tip de ciocolata, de culoare rubinie, cel de-al patrulea tip de ciocolata creat dupa ciocolata cu lapte, cea neagra si cea alba, a anuntat recent grupul Nestle care o va comercializa, transmite AFP.KitKat, principala…

- Trecerea salarizarii cadrelor didactice de la primarii, la inspectoratele școlare, arunca in aer situația multor instituții de invațamant din Alba. Se apre ca numarul unitaților care iși vor permite sa iși pastreze toți profesorii in anul școlar urmator, poate fi numarat pe degetele de la o singura…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie ...

- Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) au semnat, miercuri, contractul de finantare pentru proiectul de modernizare a unui drum secundar din judetul Constanta, in valoare totala de peste 155 milioane lei, se arata intr-un comunicat…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba transmit cetatenilor cateva recomandari privind comportamentul ce trebuie adoptat la producerea de fenomenele meteorologice periculoase. Reamintim ca in judet sunt valabile atentionari meteorologice de Cod Portocaliu…

- In condițiile in care mulți dintre cetașenii romani iși pot achita taxele și impozitele locale inca din primele zile ale anului, pentru a beneficia de reduceri, la Șibot acest lucru nu este posibil. Consiliul local nu a aprobat nici pana acum proiectul de hotarare ce privește cuantumul acestora pentru…

- SC RAJA SA este nevoita sa reduca presiunea apei potabile joi, 18 ianuarie 2018, in intervalul orar 09,00 ndash; 16,00, in cartierul Faleza Nord, ca urmare a lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de distributie apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bulevardul Aurel Vlaicu ndash; zona Pod Sat…

- Primarul comunei Stolnici, Sevastian Pupaza Rosu, anunța proiecte mari in acest an pentru localitatea pe care o conduce. Anul trecut s-a incheiat cu realizarea unui proiect foarte important pentru locuitori, și anume inaugurarea drumului de acces la exploatatiile agricole din comuna. Acest proiect a…

- 105 candidați s-au inscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba. Candidații sunt repartizați astfel: Ofițer specialist I – Achiziții Publice – 24 candidați; Ofițer specialist II – Inspecția de…

- Sfantul Botez este prima taina a Bisericii. Fara Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvantul Botez provine din limba greaca: verbul baptizo inseamna „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” in apa din cristelnița. Numele copilului trebuie sa fie al unui sfant sau al unei…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Locuitorii din județele bulgare Vidin, Vratsa și Montana vor fi întrebați în cadrul unui referendum local daca doresc separarea de Bulgaria. Dupa aceea, ar urma sa ceara alipirea la România, spune liderul acestei regiuni, Boris Kamenov.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Muzica, dans, focuri de artificii și distracție pana dimineața! Se anunta o noapte alba pe strazile multor orase la trecerea in noul an. In parcuri sau in piețele centrale sunt așteptate sute de mii de oameni.

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a opinat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in 2020, ALDE va fi principalul partid de dreapta, iar PSD va fi principalul adversar politic al acestuia.Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre S.A. “ Termoelectrica”, pe data de 28 decembrie 2017, joi, in intervalul 09:00–14:00, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este in neplacuta situatie de nu a furniza apa potabila catre consumatorii din strazile: A. Saharov, 2-4; D. Riscanu, 9-11; Cringului,…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 27 decembrie 2017, la conducta de alimentare cu apa din Piata Tomis III, din municipiul Constanta, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in intervalul orar 09,45 12,30. Sunt afectati consumatorii blocurilor LT 7 si LT 8 din Piata…

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Farau este cercetat de politisti, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.20, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Farau, in timp…

- Un accident a avut loc vineri in jurul orei 13.00, in comuna Unirea, la intersecția spre Ocna Mureș. Potrivit IPJ Alba, a fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme și un camion. Accindetul nu s-a soldat cu victime. Traficul in zona a fost ingreunat pentru o scurta perioada de timp. In accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre un autocamion si doua autoturisme, traficul rutier pe DN1, la kilometrul 426, se desfasoara alternativ pe un fir, in ambele sensuri, pe raza localitatii Unirea, in judetul Alba. Evenimentul s-a…

- Sistemul medical s-ar putea bloca chiar de la inceputul anului viitor. Medicii de familie anunța ca din 3 ianuarie nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Societatea Nationala de Medicina Familiei spune ca, desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public…

- ”Guvernul PSD-ALDE nu da doi bani pe romani, intarziind nepermis de mult plata despagubirilor pentru locuitorii din județul Alba care au fost expropriați in vederea realizarii obiectivului de investiții Autostrada Sebeș-Turda” a declarat deputatul de Alba, Florin Roman. Astfel, ca urmare a unei interpelari…

- Pentru evitarea unor incidente nedorite pe timpul iarnii, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba recomanda turiștilor sau celor care urmeaza sa plece in excursii, urmatoarele: 1. Inainte de a pleca in excursie, informati-va temeinic in legatura cu itinerariul propus (daca…