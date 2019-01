Apa chioară, regină în țara orbilor Trebuie sa stiti, din capul locului, ca aproape toti “fabricantii” de apa “plata”, de “masa” sau carbogazoasa, cu foarte putine exceptii, mint de ingheata apele de prin izvoare si nu oricum, ci beneficiind de datul din cap, afirmativ, al autoritatilor. Tragedia cea mare nu este faptul ca se vinde, la propriu, apa seaca, chioara sau numiti-o cum doriti numai apa de izvor nu, ci aceea ca in cea mai mare parte dintre sortimentele de apa imbuteliata gasim cele mai nenorocite substante, extrem de daunatoare pentru sanatate. Nitriti, nitrati, metale grele,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

