APĂ CANAL 2000 SA: cum se transmite index-ul contorului de apă prin WhatsApp APA CANAL 2000 SA: cum se transmite index-ul contorului de apa prin WhatsApp. SC Apa Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, reaminteste ca de la data de 1 aprilie 2019 este disponibila o noua modalitate de transmitere a indexului autocitit, respectiv prin utilizarea aplicatiei WhatsApp, la nr. de telefon: 0755.147368. Transmiterea indexului autocitit prin aceasta modalitate se poate face in intervalul 20 – 30 ale lunii in curs, caz in care se impune atasarea unei fotografii a indexului de pe apometru si transmiterea urmatoarelor informatii: codul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

