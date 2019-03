Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat in centrul capitalei din cauza unui accident rutier. Au fost implicate un troleibuz și un autoturism, spun cei de la Romania TV. Din primele informații se pare ca trei persoane au fost ranite. Mai multe echipaje de ambulanța, dar și poliția, s-au deplasat la fața locului. …

- Palatul Parlamentului din București a gazduit joi, 21 martie 2019, cea de-a 6-a Conferinta a Parlamentarilor din Regiunea Dunarii, eveniment organizat in marja deținerii președinției SUERD de catre Romania, anul acesta. Citește și: Ancheta privind creditele romanilor: Scopul introducerii…

- Oficiali de la Organizatia Natiunilor Unite, Banca Mondiala si Organizatia Internationala a Francofoniei se vor afla, marti, la Bucuresti, la conferinta "Consolidarea rezilientei la dezastre naturale", care se va desfasura la Palatul Parlamentului, in contextul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…

- Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'. Marti, Ministerul Apelor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, astazi, o intrevedere cu ministrul israelian al Egalitații Sociale, Gila Gamliel, și secretarul general al Organizației Mondiale pentru Restituirea Proprietaților Evreiești, Colette Avital. La intrevedere a participat, alaturi de premierul Viorica Dancila și ministrul…

- Brad Parscale, managerul campaniei lui Donald Trump in mediul online, va ajunge in Romania alaturi de sotia lui pe 21 februarie si vor sta timp de trei zile. Acesta va participa la un eveniment desfașurat la Academia Romana. Totodata, Brad Parscale va tine si o conferinta la Palatul Parlamentului.…

- Anul 2019 va fi unul al investitiilor in ape si paduri si vom face 2.000 de kilometri de drumuri forestiere pe banii alocati prin Regia Nationala a Padurilor, a declarat, luni, la cea de-a XXII-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania, ministrul Apelor si Padurilor,…

- Liviu Dragnea ar fi revenit in Romania, dupa vacanța alaturi de iubita sa, Irina Tanase! Cei doi au plecat, conform unor surse, dupa Revelion. Dragnea a lipsit de la cel mai important eveniment al inceputului de an, ceremonia de la Ateneul Roman care a marcat preluarea președinției Consiliului Uniunii…