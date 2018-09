Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, a sugerat anul trecut inregistrarea in secret a presedintelui SUA, Donald Trump, potrivit unor persoane familiare cu discutia, dar potrivit unei surse, sugestia era una sarcastica, relateaza The New York Times, potrivit agentiei The Associated Press.

- Sub titlul „Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump”, cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un oficial american de rang inalt, a carui identitate nu este dezvaluita, la cererea acestuia.

- Presedintele american Donald Trump a negat miercuri ca ar fi propus asasinarea presedintelui sirian Bashar al-Assad, raspunzand la afirmatiile facute de jurnalistul de investigatii Bob Woodward in noua sa carte, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Avocatul presedintelui Donald Trump, Rudolph Giuliani, a declarat pentru Washington Post ca a fost contactat de Departamentul de Stat in legatura cu scrisoarea adresata autoritatilor romane si ca a discutat cu cel putin un oficial roman, fara a-l nominaliza insa.

- Senatorul republican american Rand Paul afirma ca i-a inmanat presedintelui rus, Vladimir Putin, o scrisoare din partea omologului sau american, Donald Trump, dar Kremlinul sustine ca documentul a fost trimis pe canale diplomatice, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax."Am…

- Germania poate lua ''decizii independente'', a afirmat miercuri cancelarul german Angela Merkel, respingand criticile presedintelui american Donald Trump, care acuza Berlinul ca ''imbogateste'' Rusia si ca nu contribuie suficient la eforturile militare ale NATO, relateaza…

- Fostul secretar de stat al SUA Madeleine Albright si alti 15 fosti ministri de externe din intreaga lume i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa-si consolideze "relatia pe cale de deteriorare" cu aliatii occidentali, avertizandu-l totodata ca ar fi o "greseala grava" sa ignore amenintarea…

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP, conform agerpres. Balonul…