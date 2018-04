Stiri pe aceeasi tema

- Copiii, dupa botez, pot fi impartasiti cat mai des, se poate in fiecare duminica. Copiii pana la 5 ani, se impartasesc o data la o luna (la 30 zile). In timpul impartasirii copiilor pana la 5 ani, preotul sa fie atent la miscarile si intentiile lor, pentru ca unii copii, de frica medicamentelor,…

- Tribunalul Prahova a prelungit, din nou, cu inca 60 de zile, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International SA si Teamnet International SA, controlate de fostul deputat Sebastian Ghita. Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul a admis,…

- Politia Romana este partener in programul educational national Scoala Sigurantei Tedi, program prin intermediul caruia elevii de clasa I isi insusesc informatii utile pentru siguranta personala. Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale,…

- Comunicat ISU Gorj: In cadrul programului “Scoala Altfel”, astazi, incepand cu ora 09:30 vom primi vizita a 7 clase de copii din cadrul Colegiului National Spiru Haret si 2 clase de copii din cadrul Liceului Tehnologic Baia de Fier. Copiilor le va fi prezentata tehnica de interventie utilizata…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- Un concert caritabil in susținerea copiilor cu nevoi speciale și ai celor din familii adoptive a avut loc in Capitala. Evenimentul s-a desfașurat cu sprijinul autoritaților municipale. Familia Matei care cresc doi copii biologici si cinci adoptivi.

- Activitatile vor debuta astazi cu un flash mob ce va avea loc la Grupul Statuar al Voievozilor de langa Palatul Copiilor. Elevi de la Palatul Copiilor, coordonati de prof. Mihaela Budaca, vor dansa alaturi de cei 100 participanti care si-au anuntat prezenta, iar Daria Bahrim, de la clasa profesoarei…

- Adriana Bahmuțeanu vrea sa se marite din nou. Vedeta TV e dispusa sa mearga iar la altar, deși s-ar fi putut crede ca mariajele eșuate cu Silviu Prigoana au “vindecat-o” de așa ceva. Dupa mai multe casnicii eșuate cu Silviu Prigoana, cu zeci de certuri și impacari, la activ, vedeta TV spune ca ar face…

- Rodica Bucur, avocata Israelei, a dezvaluit unde va fi inmormantata femeia. Rodica Bucur a luat legatura cu copiii Israelei care au inceput sa faca pregatirile pentru ca femeia sa fie „repatriata”. „Da sigur ca da ( n.r. am luat legatura cu copiii) si suntem in proces premergator de a merge la Federatia…

- Copiii din cadrul Centrului „Aripi de Lumina” al Arhiepiscopiei Craiovei au participat in ultimele zile la o serie de activitați recreativ – educaționale și activitați care au marcat Ziua Internaționala a Femeii. Programul de activitați a debutat saptamana aceasta cu ...

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- Ce copil nu iși dorește o camera distractiva? Ca parinți, vrem sa avem copii veseli și fericiți. Rolul ne cere insa și sa fim foarte atenți la educația lor. Din fericire, vremurile s-au schimbat: distracția și educația nu mai trebuie sa intre in conflict una cu cealalta. Invațatul nu mai e acea activitate…

- Copiii care au eczema fac parte din familii ai caror membri sufera frecvent de astm, febra fanului sau alte alergii. Expertii spun ca sunt copii predispusi genetic la a face tot felul de eczeme. Jumatate din copiii care au de-a face cu eczemele pot dezvolta mai tarziu astm sau febra fanului.

- La inițiativa primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, joi, 1 martie, și vineri, 2 martie 2018, doua sedii ale Gradiniței nr. 206 vor fi deschise pentru copiii preșcolari și școlari de pana in clasa a IV-a, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere pe perioada inchiderii instituțiilor…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca a fost aprobat "Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019". Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. Copiii…

- Cele mai placute si emotionante activitati ale politistilor sunt cele desfasurate in mijlocul copiilor, in gradinite sau scoli. Pentru ca cei mai multi dintre politisti au si statutul de parinte, acestia stiu ca siguranta copiilor depinde in primul rand de grija si atentia adultilor. Asadar, politistii…

- Pacienților care reprezinta cazuri sociale li s-a prelungit perioada de spitalizare, iar gravidele și pacienții care necesita dializa au fost transportați din timp la unitațile medicale. Din aceasta noapte, județul Buzau se afla sub cod portocaliu de temperaturi scazute, iar incepand cu ora 10.00 intra…

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscriși daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului…

- Diabetul zaharat, afectiune din cauza careia organismul nu poate procesa zaharul din alimente, reprezinta un pericol din ce in ce mai mare din cauza schimbarii stilului de viata. Medicii spun ca in ultima vreme se constata o scadere semnificativa a varstei celor cu diabet, fiind inregistrate din ce…

- Parintii au inceput sa acorde mai mare atentie problemelor dentare ale copiilor, astfel ca numarul copiilor cu varsta pana in trei ani s-a triplat in ultimii doi ani, fata de perioada 2014-2015, 22 la suta dintre copiii care merg la stomatolog avand mai putin de 3 ani, varsta recomandata pentru prima…

- Laura Smet si David Hallyday, copiii lui Johny Hallyday, au fost exclusi din succesiunea tatalui lor pentru ca au beneficiat deja de "donatii in trecut", potrivit unui document prezentat joi ca ultimul testament al starului francez de RTL si Le Point, relateaza AFP. "Nu prevad in mod expres…

- Marginalizați și excluși. Așa se simt, de cele mai multe ori, copiii cu nevoi speciale care invața in școlile de masa. O parte din vina o au chiar invațatorii și profesorii, care nu știu cum sa se ocupe de ei. Acum insa, pot invața ce au de facut.

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- In cateva minute, trei barbati au reusit sa fure o adevarata avere. Peste 44.000 de euro si un miliard de lei vechi au disparut din casa unor ieseni in cateva minute. Furtul a fost comis ieri, in jurul pranzului, in satul Scheia din comuna ieseana Alexandru Ioan Cuza. Trei barbati au oprit…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anuntat ca va prezenta, in anul 2018, cand se aniverseaza Centenarul Marii Uniri, doua rapoarte speciale cu privire la situatia veteranilor de razboi si a detinutilor politici, in scopul imbunatatirii statutului si a situatiei materiale a acestora. …

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia. Conferentiarul universitar dr. Mathe Istvan, de la Catedra de Bioinginerie a Universitatii…

- La numai 16 ani, Eliza Neag, eleva in clasa a XI-a a Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria, olimpica nationala la engleza si la religie, este profesoara pentru 25 de copii din satul Lada din Teleorman.

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Copiii care manânca pește cel putin o data pe saptamâna dorm mai bine si au rezultate mai bune la scoala decât cei care nu au acest aliment în meniul lor. Iata la ce concluzii au ajuns cercetatorii!

- Copiii care mananca peste cel putin o data pe saptamana dorm mai bine si au rezultate mai bune la scoala decat cei care nu au acest aliment in meniul lor, potrivit unui studiu publicat in Scientific Reports.

- La sarbatoarea Intampinarii Domnului, voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au desfasurat a 43 a editiei a Campaniei de "Preventie si Educatie pentru Sanatate", in beneficiul a 80 de copii din satele Rotari si Malu Rosu, aferente judetului Prahova. La editia aceasta, au participat 7…

- O noua investiție in Topoloveni! Copiii de azi, viitorul nostru de maine! Acesta este și principiul primarului Gheorghița Boțarca care marcheaza o noua investiție pentru copiii din Topoloveni. Astfel, un nou obiectiv de investiție a primit finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare…

- Costul mediu lunar de intreținere pentru copiii care frecventeaza creșele din municipiul Alba Iulia, in anul 2018, va scadea cu aproximativ 170 de lei fața de anul trecut. Consilierii locali vor vota, in ședința de marți, 30 ianuarie, aprobarea costului mediu lunar de intreținere și a contribuției parinților…

- Astazi, la 100 de ani de la Unirea Principatelor Romane, autoritatile judetene si reprezentanti ai Societatii Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti au organizat, in mai multe localitati din Prahova, o serie de evenimente dedicate Centenarului. Poate cea mai emotionante dintre toate a fost intalnirea…

- Unirea principatelor romane, cunoscuta si ca mica unire din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, a fost sarbatorita astazi, la Ploiesti, prin evenimente organizate de autoritati la colegiul care ii poarta numele fostului domnitor si la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie.

- 159 de ani. Atat sarbatorim maine de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza. La Constanta, militarii vor defila pentru cei care iubesc istoria, amintindu-ne de momentul premergator Marii Uniri infaptuite in decembrie. Autoritațile constanțene nu vor lasa ca…

- Centrul Judetean de Cultura Prahova organizeaza la Ploiesti, in data de 24 ianuarie, un spectacol dedicat aniversarii Unirii Principatelor Romane din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. In acest an, evenimentul are o insemnatate aparte, in contextul in care in 2018 se sarbatoreste centenarul Marii…

- Copiii au urmatoarea vacanța intre 3 și 11 februarie, iar cea de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie și 10 aprilie. Și bugetarii au liber in 24 ianuarie, ca urmare a votarii unei legi in acest sens, in 2016. In 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea Principatelor…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda directorului general al Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt sa dispuna masurile legale care se impun pentru asigurarea protectiei drepturilor copiilor folositi in activitati de cersetorie in judetul Neamt. "Directorul general al…

- Griji parinti: Daca este si cazul tau iata cateva sfaturi despre cum sa negociezi in unele situatii mai delicate: 1. Copiii stau cu ochii „lipiti" de televizor Consumul copiilor de emisiuni televizate a crescut dramatic in ultimii ani, insa nu este nicio surpriza. Noi, parintii, am crescut…

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini.

- Copiii care consuma peste in fiecare saptamina dorm mai linistit si au un IQ mai ridicat, arata un nou studiu, potrivit The Telegraph. Cercetatorii de la Universitatea din Pennyslvania, Statele Unite, sustin ca parintii ar trebui sa ia in considerare schimbarea alimentatiei celor mici in loc sa piarda…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, masuri privind majorarea numarului de gardieni la Penitenciarul Vaslui, dupa știrile aparute in EVZ.

- Avocatul Poporului (AP) ii recomanda directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, masuri privind majorarea numarului de gardieni la Penitenciarul Vaslui. "Pentru prevenirea crizei de cadre si a unor posibile incidente in cadrul Penitenciarului…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8.

- Carusele, tobogane, bazine si cinematografe - sunt doar o parte din surprizele care ii asteapta pe cei mici la cel mai mare Superland din sud-estul Europei. Locul de joaca se intinde pe 17 mii de metri patrati si se afla la iesirea din orasul Brasov, din Romania. Copiii au la dispozitie o varietate…