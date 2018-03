Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a intensificat activitatile intr-un complex nuclear, desi liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar urma sa aiba o intrevedere cu presedintele SUA, Donald Trump, peste cateva saptamani, pentru a discuta despre denuclearizare, informeaza agentia Associated Press. Imagini obtinute…

- Potrivit sursei citate, vizita ”neoficiala” in China a liderului regimului de la Phenian a inceput duminica si s-a incheiat miercuri. Kim Jong-un a fost insotit la Beijing de catre sotia sa, Ri Sol-ju, dar si de Choe Ryong-hae, un inalt oficial al Partidului Comunist din Coreea de Nord. Aceasta este…

- Autoritatile de la Seul incearca sa convinga autoritatile nord-coreene sa-l primeasca pe cantaretul Psy, autor al hitului planetar 'Gangnam Style', in cadrul a doua concerte istorice ale artistilor sud-coreeni prevazute saptamana viitoare la Phenian, relateaza luni presa sud-coreeana…

- John Dowd, principalul avocat al presedintelui american Donald Trump in investigatia privind ingerintele Rusiei in scrutinul prezeidential din SUA, si-a dat demisia, informeaza site-ul agentiei Associated Press. - continua -

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai."Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…

- "Kim Jong-Un a transmis felicitari cordiale presedintelui rus Vladimir Putin pentru victoria sa convingatoare din alegerile prezidentiale. Realegerea dumneavoastra ca presedinte este o manifestare a imensei sustineri si increderi din partea poporului", a transmis presa de stat de la Phenian.Potrivit…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- Presedintia Statelor Unite l-a demis marti seara pe subsecretarul de Stat Steve Goldstein, care a anuntat ca presedintele Donald Trump l-a destituit pe secretarul de Stat, Rex Tillerson, fara a-i comunica motivul deciziei, afirma surse citate de agentia Associated Press. Surse politice…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca este de parere ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a salutat retinerea Coreii de Nord in privinta tirului de rachete, transmite AFP. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat Donald Trump in cursul unei adunari publice in…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Țara europeana recunoscuta ca epicentrul neutralitații vrea sa medieze întâlnirea coloșilor razboinici, care au amenințat cu butonul roșu în repetate rânduri, Kim Jong Un și Donald Trump.

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Anuntul referitor la o viitoare intrevedere intre liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, posibil pana la sfarsitul lunii mai, este 'un pas in directia buna', a declarat vineri, la Addis Abeba, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, informeaza AFP.'Este…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat vineri ca summitul dintre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) si SUA va deveni un 'punct de cotitura istoric' in Peninsula Coreea, relateaza Xinhua si Reuters.Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul…

- Anuntul referitor la o viitoare intrevedere intre liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, posibil pana la sfarsitul lunii mai, este „un pas in directia buna”, spune ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- O delegatie nord-coreeana la nivel înalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit în Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei…

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua in aceasta perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, a transmis, luni, reprezentanta diplomatica. Solicitantii de viza care au o programare la interviul…

- Foțele aeriene ale SUA au trimis șase bombardiere B-52, capabile de transport nuclear, și 300 de aviatori in teritoriul Guam, la o zi dupa ce Kim Jong-un, liderul comunist al Coreei de Nord, l-a catalogat pe președintele american, Donald Trump, drept „nebun”.

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Medifax.ro.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, joi, ca "probabil" ca are o relatie foarte buna cu liderul suprem al nord-coreenilor, Kim Jong-Un, refuzand, cu toate acestea, sa declare daca a vorbit in mod direct cu omologul sau, informeaza site-urile Reuters si Politico.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Pentru prima data dupa Razboiul Rece, americanii, si nu numai, sunt ingrijorati in privinta capacitatii de control a problemei arsenalului nuclear pe care presedintele american ar trebui sa o aiba. Replicile copilaroase, dar acide, dintre Donald Trump si liderul nord-corean Kim Jong Un referitoare la…

- Donald Trump s-a laudat ca are "un buton nuclear" mai mare decât al lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, dar, de fapt, presedintele Statelor Unite nu are niciun buton fizic pentru atac atomic, explica agentia Associated Press, citata de Mediafax.

- Un buton mai mare, mai puternic si care functioneaza. Replica ironica a presedintelui american vine dupa ce Kim Jong Un a declarat, in mesajul de Anul Nou, ca "butonul nuclear" se afla in permanenta pe biroul sau.

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate împotriva Coreei de Nord încep sa aiba un impact major, întrucât liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat în premiera

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…