Anvelope de iarna testate recent de ADAC. Iata care sunt cele mai bune pneuri de iarna in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna bate la ușa și este momentul pentru a alege un set nou de anvelope de iarna. Michelin Romania a ales luna octombrie pentru lansa in Romania cea mai noua generație de anvelope de iarna dedicata europeana. Michelin Alpin 6 Numita Michelin Alpin 6, noua anvelopa de iarna de la producatorul francez…

- Amenzi usturatoare, de la 1.300 la 2.900 de lei, și reținerea certificatului de inmatriculare. Asta risca șoferii care circula fara anvelope de iarna pe drumurile acoperite cu zadapa, gheața sau polei.

- Nu trebuie sa aștepți prima ninsoare pentru a fi sigur ca mașina ta e pregatita pentru sezonul rece, mai ales ca in acea perioada sau imediat dupa ce sunt anunțate precipitații abundente in timpul iernii mai toți șoferii dau iama in magazinele cu piese și consumabile auto și la vulcanizari. Daca nu…

- Nokian a anunțat oficial lansarea unor noi modele de anvelope dedicate sezonului rece. Acestea sunt concepute și dezvoltate pentru categorii diferite de clienți care iși conduc mașinile pe continente și in zone de clima diferite. Cel mai interesant nou model de anvelopa de iarna dintre cele dezvoltate…

- Sub titlul „Doua perechi de incalțari", clubul automobilistic ACE a publicat in revista destinata membrilor „Lenkrad" (ediția 10/18) rezultatele testului efectuat cu anvelopele de iarna și all season, efectuat impreuna cu clubul automobilistic ARBO din Austria și cu organizația de experți GTU. Astfel,…

- Se apropie iarna și vrei sa iți iei cauciucuri pentru sezonul rece? Ca sa nu ai nicio problema cu anvelopele de iarna pe care ți le vei cumpara, ar fi bine sa ții cont de mai multe lucruri. Iata, in continuare, cateva sfaturi pe care sa le iei in considerare inainte sa-ți achiziționezi anvelope pentru…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia de anvelope de iarna necesare pentru dotarea ambulantelor din parcul auto. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 20 septembrie, iar valoarea estimata a achizitiei se ridica la 60.000 de lei. Conform contractului…

- Tot mai des in ultima vreme se ridica intrebarea: ce sa aleg pentru echiparea masinii? Anvelope all season pe care le pot folosi tot timpul anului, sau anvelope de iarna, pe care ar trebui sa le folosesc doar in sezonul rece? In practica, exista dezavantaje cand folosesti anvelope all season in