Anvelope de iarna noi - masina veche sau anvelope de iarna vechi - masina noua. Care ar fi varianta cea mai buna?

- Ruinele a ceea ce, potrivit arheologilor, ar putea fi un palat imperial al dinastiei chineze Jin (1115-1234), au fost descoperite pe amplasamentul viitorului Oras Olimpic, care va fi construit pentru a gazdui Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing din 2022, potrivit revistei digitale Sixth Tone, citata…

- Un mecanic auto de 36 de ani, din Vatra Dornei, este cercetat penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Suceava dupa ce a vandut la fier vechi mașina unui client, pe care acesta o lasase la reparat...

- Toti conducatorii auto cu masini mai vechi de 12 ani sunt vizati. Acestia ar putea avea noi beneficii daca renunta la vechea masina, cel putin asta prevede un proiect inregistrat recent la Senat, ce are ca scop eliminarea autovehiculelor foarte vechi si poluante. Conducatorii ar putea primi in schimb…

- "Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit, sa pastreze o distanta suficienta pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu bruscheze comenzile autoturismului,…

- Datul zapezii de pe automobil nu este o misiune deloc ușoara pentru cei mai leneși dintre conducatorii auto. Iar iarna in București a pus stapanire. Dupa o iarna lunga fara zapada in București, a inceput sa ninga. Asta e o problema mare pentru șoferi. Cu toate acestea, chiar și cei mai puțin harnici,…

- Iarna, la Constanta, dar nu numai, are farmecul ei aparte.Pe langa problemele pe care ni le face in activitatea cotidiana.Iarna cu omatul ei ne ofera imagini pe care nu am crezut ca le vom vedea vreodata.Una dintre ele este cea pe care a surprins o, ieri, unul din colegii nostri, mirat, si el, de ce…

- Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile din aceste zile, polițiștii salajeni recomanda atat conducatorilor auto cat si pietonilor, sa manifeste atenție și prudenta in trafic, respect fața de ceilalți participanți la trafic și respectarea cu strictețe a regulamentului rutier. Inainte de a porni…

- Polițiștii recomanda conducatorilor de autovehicule sa circule, atat in localitati, cat si in afara acestora, cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, mai ales avand in vedere conditiile meteorologice din aceasta perioada. Mai multe zone din țara sub in continuare sub avertizari cod galben…

- Ce trebuie sa ai in mașina iarna? Probabil ca ți-ai pus deja aceasta intrebare avand in vedere condițiile meteo nefavorabile au dus la blocarea circulației pe mai mult de 20 de tronsoane de drumuri naționale, dar și pe autostrazile A2 și A4, pe segmentele București-Constanța și Ovidiu-Agigea. Pe aceasta…

- Chiar daca are o istorie veche, cu atestare documentara din perioada romana, Buzaul pare o asezare noua prin cladirile sale istorice, cladite in urma cu cel mult doua secole. Cea mai veche cladire laica are 220 de ani, iar ansamblul de locuinte din centrul vechi, strada Cuza Voda de azi, a fost construit…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018: Oficialii politiei din Daegwallyeong au dezvaluit ca soferul avea o alcoolemie de 0,160, fara a preciza insa cine se afla la volan. Potrivit CBC, Dave Duncan, care a concurat la schi cross, si managerul sau sunt anchetati pentru furtul unei masini si conducere…

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar și reducerea…

- Pentru a reduce numarul accidentelor rutiere, IGP si INP au decis sa convoace sedinte cu administratia publica locala, cu agentii economici si cu drumarii. Ei se vor intalni pe traseele pe care au loc multe tragedii si vor stabili care sunt cele mai frecvente cauze.

- Se circula in conditii de iarna in judetul Constanta. Mai multe accidente au avut loc in cursul zilei de astazi din cauza drumurilor acoperite de zapada. Din fericire, persoanele implicate in evenimentele rutiere de azi sunt tefere.Potrivit meteorologilor, codul galben de ninsori viscolite si vant puternic…

- In Marea Britanie exista o fabrica care asambleaza la comanda masini vechi. Designul este al unui vehicul vintage, din anii ’30. Insa masina poate fi asamblata din piese mai mult sau mai putin vechi.

- Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile din aceste zile, polițiștii salajeni recomanda, atat conducatorilor auto, bicicliștilor cat si pietonilor, sa manifeste atenție și prudenta in trafic, respect fața de ceilalți participanți la trafic, respectarea regulamentului rutier. Inainte de a porni…

- E iarna si uneori gasim geamurile masinilor inghetate complet. In loc sa folosim racleta pentru a da gheata jos putem sa urmam exemplu acestor utilizatori de Imgur. Lasi geamul in jos si apoi spargi gheata cu cei ai la indemana, fie ca este vorba de cap, pumn sau o... sticla de bautura. In cazul…

- Indeparteaza mirosul de mucegai Odata ce ați pus sare in apa in care spalați lucrurile, va puteți aștepta la lucruri uimitoare, scrie secretele.com. Petele vor ieși, lucrurile vor deveni albe și, foarte important, va disparea mirosul de mucegai. Și beneficiile sarii nu se opresc aici.…

- In timpul iernii, din cauza temperaturilor scazute, dar si a unor fenomene meteo cum ar fi poleiul si zapada, automobilul poate suferi avarii serioase daca nu suntem atenti la unele aspecte ce tin de exploatarea corecta a acestuia.

- Paleontologii au descoperit cea de a 11-a fosila de Archaeopteryx, osemintele vechi de 150 de milioane de ani fiind cele mai vechi atribuite acestui gen intermediar, relateaza vineri agentia de stiri UPI. Descoperirea - facuta publica in aceasta saptamana in publicatia PeerJ - i-ar putea…

- Programul Rabla, prin intermediul caruia romanii isi pot schimba masinile vechi cu unele noi, va continua si in anul 2018, conform legislatiei in vigoare. Astfel, persoanele fizice vor putea cere de la stat peste 9.000 de lei, bani pe care nu vor trebui sa-i returneze.

- Parintii isi infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fata intemperiilor naturii, insa combinatia dintre o haina groasa si un scaun de masina se poate dovedi o una cu adevarat periculoasa. Citeste si Cum sa treci cu bine peste iarna care tocmai s-a asternut afara. Sfaturi utile de la Politie…

- Iarna aduce cu sine vreme rece, insa familiile trebuie sa continue sa se deplaseze cu mașina.Parinții iși infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fața intemperiilor naturii, insa combinația dintre o haina groasa și un scaun de mașina se poate dovedi o una cu adevarat

- Pana acum, aceasta iarna a fost destul de blanda, insa pentru perioada urmatoare meteorologii au anuntat coduri galbene si portocalii in toata tara. Din acest motiv, daca ai nevoie sa apelezi la servicii de inchirieri masini, trebuie sa fii mai prevazator decat de obicei si sa tii cont de anumite aspecte…

- Intr-o lume in care mașinile deja se conduc singure, sunt puțin cei care se mai gandesc la istorie. Care este insa cel mai vechi automobil care circula pe strazile de la noi inmatriculat cu numere romanești?

- Astazi se incheie oficial sarbatorile de iarna. Crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Boboteaza, ziua in care a fost botezat Iisus Hristos in apele Iordanului. In biserici sunt oficiate servicii divine si este pregatita agheasma mare.

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- In Capitala se circula in conditii de iarna, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. „Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit,…

- Traditionala parada a obiceiurilor de iarna pe stil vechi, care are loc in comuna Draguseni, a adunat anul acesta peste 500 de participanti. Ca in fiecare an, pe 13 la ianuarie la Draguseni s-au adunat toate cetele de colindatori din zona, pentru a sarbatori ajunul anului nou pe stil vechi. ...

- Pana la aceasta ora nu sunt drumuri blocate și nici nu s-au inregistrat evenimente rutiere, se cicula in condiții de iarna, au transmis reprezentantii IPJ Salaj. Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile polițiștii salajeni recomanda, atat conducatorilor de vehicule, cat si pietonilor sa manifeste…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Fiecare masina este facuta sa reziste si sa functioneze in parametri optimi pe timp de iarna. Atunci cand ne cumparam o masina, luam in calcul si eficienta sa pe timp de iarna pentru ca acest anotimp da cele mai mari batai de cap. 0 0 0 0 0 0

- Alerta printre prahoveni! Un șofer cu mașina din Franța da lovitura dupa lovitura in parcarile marilor magazine din apropierea Ploieștiului. Ce spun pagubiții Metoda de inșelat este simpla. Barbatul pretinde ca a ramas fara motorina și cere ajutorul oamenilor. In schimbul banilor primiți acesta este…

- Gama versatila de anvelope de iarna de înalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope dinlume, Nokian Tyres, este completata prin introducerea a patru noi familii de produse: modelele faraținte Nokian Hakkapeliitta R3 și R3 SUV destinate piețelor din țarilor nordice, Rusia și America…

- Proprietarii de mașini vechi primesc o veste proasta in 2018. O noua lege care ii va afecta pe toți a aparut in Monitorul Oficial, efectele acesteia intrand in vigoare pe 20 mai, potrivit bugetul.ro.La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), autoturismele vor trece sau nu de verificare…

- Cum va fi vremea in acest an? O veche tradiție spune ca acest lucru se afla ascuns in foile de ceapa. Aceasta este o veche tradiție romaneasca, populara in Transilvania, Maramureș și Banat, prin care, cu ajutorul unei cepe și al unui pumn de sare, se poate afla cu precizie cum va fi vremea in fiecare…

- Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce într-un automobil încalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil? Sunt doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se încalzeasca mult mai rapid în anotimpul rece. În…

- Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce intr-un automobil incalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil? Playtech.ro ofera doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se incalzeasca mult mai rapid in anotimpul rece. In cazul in care automobilul…

- Tinand cont de riscul producerii unor fenomene ce pot afecta siguranta circulatiei rutiere (lapovita, ninsoare sau vant puternic), politistii galateni recomanda atat conducatorilor de vehicule, cat si pietonilor, sa manifeste maxima prudenta in trafic si sa respecte regulile de circulatie.

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…

- Sfaturi extrem de importante pentru toti soferii. Cum iti incalzesti masina iarna? Iti spunem noi toate secretele. Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce intr-un automobil incalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil?Vezi AICI doua…

- Barbații sunt in dilema in aceasta perioada a anului din cauza cadoului pe care sa il ofere doamnelor din viața lor. Parfumul este o varianta clasica, mereu apeciata de femei. Sezonul rece vine la pachet și cu schimbarea aromelor pe care le purtam, așa ca parfumul este varianta ideala de cadou.

- Pe timpul iernii, inainte de a porni la drum, trebuie sa fie data jos toata zapada, inclusiv pavilionul, sa nu cada pe luneta sau sa nu fie purtata de vant pe alte masini sau pe carosabil. La fel si geamurile, ele trebuie curatate temeinic ca vizibilitatea sa fie maxima, spune un expert citat de Realitatea.net.…

- Un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale s-a produs vineri seara pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Un tanar din Republica Moldova s-a rasturnat cu Mercedesul chiar in curba dintre Fabrica de Bere și pasarela Nehoiu, in [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Mașina…

- Perioada iernii poate sa fie destul de dificila pentru un automobil, mai ales daca este parcat in aer liber. Din cauza zapezii vopseaua poate sa aiba de suferit iar umezeala si noroiul pot sa faca si ele pagube destul de costisitoare.

- Cetele de feciori, cel mai vechi si bine pastrat obicei din perioada sarbatorilor de iarna in Tara Fagarasului, se constituie in ajunul Sf. Nicolae si se destrama in ziua de Sf. Ioan cand, in municipiul Fagaras, va avea loc festivalul Cetelor de feciori, ajuns la a XII-a editie. ''Ceata…

- Accident provocat din neatentie la iesirea din Ovidiu. Un sofer a intrat in plin in autoturismul din fata sa. Trei persoane, printre care si un bebelus de doar 4 luni au fost raniti. Cei doi soferi implicati in coliziune au, varianta proprie despre modul cum s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs…

- Copiii jandarmilor damboviteni au fost intampinati astazi, 21 decembrie, de Mos Craciun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean “Mircea cel Batran” Dambovita. Asociatia „Grigore Alexandru Ghica” – Filiala Dambovita, care functioneaza pe langa inspectorat a continuat traditia activitatilor prilejuite…

- Una dintre cele mai frecvente greseli pe care le fac soferii dupa ce a inceput sa ninga este sa tureze motorul, chiar daca observa ca rotile se invart in gol. Exista cateva tehnici de condus, dar si de intretinere a masinii pe timp de iarna, care ne pot scuti de drumuri la Politie, dar si de cheltuieli…

- Un sat antic despre care se crede ca reprezinta una dintre cele mai vechi asezari umane din America de Nord a fost descoperit in timpul unei excavatii pe o insula marginasa din British Columbia.