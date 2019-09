Anunțuri FALSE prin care clienților DIGI li se promit telefoane premium Ziarul Unirea Anunțuri FALSE prin care clienților DIGI li se promit telefoane premium Atenție la ȚEPARI! Anunțuri FALSE prin care clienților DIGI li se promit telefoane in cadrul unei campanii online de recompensare Clienții Digi sunt direct vizați! Acestora li se promit telefoane premium deși compania nu are nicio campanie in curs de derulate. De aceea, reprezentanții firmei au facut un anunț important... Anunțuri FALSE prin care clienților DIGI li se promit telefoane premium Unirea Ziarul Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- Reprezentanții RCS&RDS atrag atentia clientilor sai sa nu participe la asa zise promotii pe care compania le-ar derula in prezent, prin intermediul carora ar oferi telefoane, facand o serie de recomandari abonatilor sai. Compania avertizeaza ca nu are o promoție de recompensare a abonaților, iar clienții…

