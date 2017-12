Stiri pe aceeasi tema

- In anuntul de angajare, compania mentioneaza ca pachetul salarial oferit unui candidat este de 1.850 de lei brut (cca. 1.340 de lei net) pe luna pentru pozitiile de crew sau hostess si de 3.200 de lei brut (cca. 2.250 de lei net) pe luna pentru pozitia de manager trainee. In sumele brute afisate in…

- Avand in vedere faptul ca mare parte din vietile noastre sunt stocate pe laptopuri, dar si faptul ca nu investim zilnic in laptopuri, ci doar o data la catva timp, trebuie sa alegem cu grija aceste obiecte. Astfel, ar trebui sa alegem laptopuri care sa fie performante din punct de vedere obiectiv, al…

- 2017 se incheie cu o crestere anuala a PIB-ului in jur de 6%. Si in raport cu date consemnate pentru alte economii emergente europene, aceasta dinamica este neobisnuita, dar nu inexplicabila. Plusuri la salarii si la alte venituri, taieri de taxe au stimulat consumul gospodariilor ca principala…

- Lantul de restaurante din Statele Unite a inchis 909 unitati in 2017, pe teritoriul Statelor Unite, aproape de trei ori mai multe decat in anul precedent. Subway are 25.835 de locatii deschise, potrivit unui reprezentant, in comparatie cu 26.744 de locatii deschise in 2016. Aceste date se refera doar…

- “Tranzactia arata ca exista lichiditate pe piata locala pentru proprietati imobiliare de mari dimensiuni.” Compania de consultanta imobiliara JLL a reprezentant Elbit Imaging in procesul de vanzare a pachetului de 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, contra…

- Compania susține ca modificarile nu afecteaza servicii ca Uber. "La o prima vedere, modificarile aduse azi in Consiliul Primariei nu afecteaza serviciile ca Uber. Analizam si vom reveni cu puncte de vedere sau propuneri in perioada urmatoare, pentru a evita posibile interpretari abuzive. Vrem…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Bucuresti a vandut printr-un plasament privat obligatiuni in euro pe cinci ani cu o dobanda de 5,75% pe an, operatioune prin care a strans 12,525 mil. euro. Impact a vrut sa vanda obligatiuni, negarantate de 30 milioane de euro, dar a strans numai 41,75% din…

- “Daca îți place sa ai de-a face în fiecare zi cu ceva nou, sa gasești un motiv de optimism în fiecare experiența, sa fii activ și sa nu te plictisești – acum știi ca la KFC îți poți gasi povestea de success, chiar daca nu ai experiența”, se menționa într-un…

- De-a lungul timpului, Catalin Botezatu a fost avut relații – unele asumate, altele pe care nu le-a recunoscut niciodata – cu mai multe doamne din showbizul autohton. De curand insa, creatorul de moda a recunoscut ca are o pasiune pentru Delia care, din punctul lui de vedere, este o femeie ”wow”. Pe…

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Inainte de boom-ul imobiliar 2006-2008, Marian Dusan a construit unele dintre cele mai cunoscute cladiri tip „otel si sticla”, cum ar fi Blocul Connex (actualul City Business Center), toate showroom-urile auto Peugeot sau sediul Renault Dacia. Compania sa a construit, de asemenea, si primul magazin…

- "Pe primul loc al afecțiunilor copiilor, din punct de vedere medical, intre 3 și 18 ani, sunt deficiențele de natura digestiva. Cam 25% din copiii Capitalei au predispoziție de obezitate și aproximativ 10-15% sunt aproape de acești parametri. Pe locul doi se afla deficiențele de coloana și ale sistemului…

- BCR a lansat primul serviciu de car sharing cu automobile electrice BMW i3, care vor putea fi accesate de clienti doar pe baza cardului contactless. BCR eGO este proiectul pilot inceput de cea mai mare banca din Romania in parteneriat cu MasterCard si BMW, aplicatia cu acelasi nume urmand sa fie…

- Romania se situeaza pe ultimele poziții intre țarile europene din punct de vedere al densitații de spații comerciale, cu o valoare de 104 metri patrați la mia de locuitori, in timp ce Norvegia inregistreaza cea mai ridicata valoare, de 921 metri patrați (mp), conform unui raport de specialitate remis…

- Black Friday incepe la Fashion Days in seara de 16 noiembrie si va continua pe durata intregii zile de 17 noiembrie, in aplicatia de mobil si pe website. Anul acesta, compania a pregatit un milion de articole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice si home & deco, cu discounturi care…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers arata ca piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) de pana la 45.000 mp in cel de-al treilea trimestru al acestui an. Aceasta ar fi provenit in mare masura din partea companiilor...

- „Apreciem faptul ca oamenii de buna-credința și liderii de sindicat nu s-au lasat pacaliți de lor coleg, Bogdan Hossu. Acesta, mai nou, s-a transformat in liderul de sindicat al bancherilor și al unor oameni de afaceri, care vor sa scoata bani din țara, fara sa plateasca impozite statului roman, adica…

- Unul dintre cei mai mari angajatori din Romania: Salariul net va crește in medie cu 1,5% Retailerul Kaufland Romania, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative,…

- Compania precizeaza ca a luat aceasta decizie pentru a linisti ingrijorarile angajatilor si familiilor acestora, ca nu vor avea de suferit in urma modificarii prevederilor Codului fiscal in ce priveste contributiile sociale.

- Masurile luate de Kaufland, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contribuțiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai…

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai…

- Ann Stefanek, purtatoare de cuvant a Fortelor Aeriene din SUA, a afirmat ca acest aspect l-ar fi impiedicat pe fostul caporal sa achizitioneze arme. ”Informatiile preliminare arata ca delictul de violenta conjugala al lui Kelley nu a fost inscris in registrul Centrului National de Informatii…

- Il fierb pe Gigi Becali. Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca este prematur sa vorbeasca despre caștigarea titlului, precizand ca important in momentul de fața e ca formația sa sa intre in play-off-ul Ligii I de pe primul loc al clasamentului.…

- Metoda invechita gandita pentru mediatizarea orarului autobuzelor din Galati a starnit ironii, dar si critici vehemente, inclusiv din partea unor reprezentanti ai administratiei orasului. Compania de transport public este in mijlocul unui scandal legat de „salariile nebune” platite, dupa cum a caracterizat…

- Gigantul social Facebook a realizat un profit de 4,71 de miliarde de dolari in cel de-al treilea trimestru al anului, in urcare cu 79%, compania nefiind afectata de investigațiile Congresului in privința propagandei ruse care s-a derulat pe rețelele sale in timpul alegerilor de anul trecut, potrivit…

- Retailerul cu produse pentru bebelusi Bebe Supermarket a investit 800.000 de euro in cel de-al doilea magazin al companiei, care va fi inaugurat in mallul Afi Cotroceni din Capitala la finalul saptamanii. In perioada urmatoare, Bebe Supermarket vizeaza extinderea retelei de magazine offline…

- In bugetul rectificat pe 2017, veniturile companiei aeriene Tarom se ridica la 1,14 miliarde de lei, iar cheltuielile trec de 1,35 miliarde de lei. Din totalul cheltuielilor, cele de bunuri si servicii reprezinta aproape 895 de milioane, iar cheltuielile cu impozite si taxe se ridica la…

- O mie de persoane din Capitala cu deficiente de vedere si auz vor beneficia gratuit de proteze oculare, aparate auditive dar si de bastoane. Potrivit sefului Directiei Sanatate, Mihai Moldovanu pentru procurarea aparatelor medicale din fondul Primariei s-au alocat cinci milioane de lei.

- Ronen Ginsburg, presedintele firmei israeliene Danya Cebus spune ca sunt mai multe firme de constructii din China care vor sa vina in Romania si ca vor aduce cu ele si muncitori chinezi, din cauza lipsei de forta de munca la nivel local. Deficitul de muncitori calificati in constructii este estimat…

- ”Cați dintre salariații din sanatate au citit aceasta lege? Ca sa știe 78% dintre ei ca le scad salariile? I-am vazut, a fost o campanie descentrata a celor de la Federația Solidaritatea Sanitara, in care le-au prezentat oameniilor tot felul de fluturași ca vor avea sporuri de 1%. Daca citiți aceasta…

- Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența, indemnizația minima de creștere a copilului va crește de la 1 ianuarie 2018 la 1250 de lei. Guvernul s-a reunit intr-o ședința, joi, in plin scandal legat de incasari la Ministerul de Finanțe. Cifrele arata ca deficitul a ajuns la 6,8 miliarde lei,…

- Mii de locuri de munca sunt disponibile pentru persoanele bine-pregatite, iar angajatorii ii apreciaza pe cei cu experiența, dar, in unele cazuri, varsta devine un handicap, iar angajarea un vis indepartat. Vineri, la Sala Palatului din Capitala, s-a deschis un nou targ de job-uri, ”Angajatori de top”,…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va recruta cel putin 1.300 de angajati pentru noul sau sediu din Bucuresti, din cadrul proiectului Globalworth Campus din Pipera, dezvoltat de fondul de investitii Globalworth condus de Ioannis Papalekas. Amazon a semnat…

- SanaGout, o companie care ofera servicii de catering si care si-a inceput activitatea in urma cu circa noua ani, livreaza in prezent mic dejun si pranz pentru angajatii din 40 de companii. „La o firma cu 40 de angajati, un contract (de servicii de catering - n. red.) este de 4.500 de euro…

- Unul dintre cei mai mari retaileri pe plan mondial, are in plan in acest an sa deschida primele magazine la Timișoara si Arad, potrivit Ziarului Financiar care citeaza datelor facute publice anterior de oficialii companiei. Retailerul belgian Mega Image, care are pe piata locala peste 520 de magazine,…

- Daca te-ai saturat de aglomerația orașului și vrei sa te muți la casa, intr-o zona liniștita, nu trebuie sa iți faci mari griji cu privire la prețul unei astfel de achiziții. Poți sa gasești cu ușurința in satele aflate imediat dupa centura Bucureștiului case de vanzare construite dupa 2000 la preț…

- Gigantul Taco Bell, un lant american de restaurante de tip fast-food ce vinde mancare mexicana, a intrat, joi, pe piata locala. Advertisement Primul local s-a deschis in centrul comercial Baneasa Shopping City din Capitala. Brandul prezent cu 7.000 de restaurante in cateva zeci de piete din lume se…

- Nicio institutie oficiala nu vrea sa vorbeasca deschis despre problema taxiurilor din Capitala, invocând la unison lipsa de competente De câteva luni, înainte de a comanda un taxi în Capitala, trebuie sa te înarmezi cu nervi de fier și sa te rogi la toți sfinții…

- Mina Lupeni va fi consolidata. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, la scurt timp dupa tragedie, in urma careia un miner a murit și alți doi au fost raniți grav. Ministrul Toma Petcu spune ca era responsabilitatea Complexului Energetic Hunedoara sa rezolve aceste probleme din timp. Mina Lupeni…

- Grupul petrolier ungar MOL, prezent si pe piata locala cu o retea formata din 208 de benzinarii, a urcat 150 de pozitii in topul Platts al celor mai performante 250 de companii energetice din lume, ajungand astfel pe locul 65, fata de 215, unde era anul trecut. Nicio companie cu actionariat romanesc…

- Hotelul de cinci stele Athenee Palace Hilton a primit distinctia Romania’s Leading Hotel si premiul Romania’s Business Leading Hotel in cadrul celei de-a 24 editii a World Travel Awards Europe, eveniment in cadrul caruia se premiaza cele mai bune businessuri din industria de turism. …