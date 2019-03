Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen inca exploreaza optiunile privind o investitie intr-o fabrica din Europa de Est si inca nu a fost luata o decizie, a afirmat Mark Langendorf, de la Departamentul de Comunicare al grupului german, intr-un interviu acordat publicatiei sarbe Blic. Printre statele care concurează la investiţia…

- Printre statele care concureaza la investitia celui mai mare producator auto european se afla Romania, Bulgaria, Serbia si Turcia. Pe 18 noiembrie, seful grupului Volkswagen AG, Herbert Diess, declara ca producatorul auto cauta un loc pentru o noua fabrica multibrand in Europa de Est, a carei…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…

- Grupul german Volkswagen este aproape de un acord cu Ford Otosan, societatea mixta detinuta in Turcia de producatorul auto american, pentru a produce miniautobuze in Turcia, a declarat duminica Alper Kanca, presedintele Asociatiei producatorilor de componente auto (TAYSAD) pentru agentia de presa Anadolu…

- Tranzactia prin care vehiculele Volkswagen vor fi produse la uzinele Ford care fabrica modelele Ford Transit este aproape sigura. Investitiile nu ar trebui sa reprezinte o decizie politica. "Aceasta investitie nu ar trebui sa ajunga in Bulgaria, care nu are forta de munca calificata, si nici in Romania,…

- La noua unitate din Europa de Est, care ar urma sa aiba 5.000 de angajati, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq si Seat Ateca, care in prezent sunt fabricate la Kvasiny (Cehia). Si publicatia germana AutomobilWoche anunta ca experienta Turciei in domeniul productiei auto a jucat un rol in decizia Volkswagen.…