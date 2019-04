ANUNȚUL unui senator: ”Atenție! Guvernul nu mai are bani!” Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca Executivul are mari probleme in gestionarea cheltuielilor curente, inclusiv pensii și salarii. El susține ca in acest moment Guvernul traiește pe imprumut, iar dobanzile platite sunt uriașe. ”Pregatiti-va! PSD+ALDE vin cu taxe mai mari si mai multe. Guvernul are probleme mari cu finantarea cheltuielilor curente, inclusiv pensii si salarii. Dragnea si ai lui au incercat sa se imprumute pentru 12 luni si nu au putut. A luat totusi bani la 118 luni dar mai SCUMP ca acum 3 saptamani. In doar trei saptamani guvernul a fost nevoit sa creasca dobanda pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

