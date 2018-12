Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a dat explicatii, joi, pe ordonanta de urgenta pe codurile penale, conform Antena3.roPotrivit ministrului, Guvernul nu va inlocui cele doua coduri cu altele, ci va veni cu modificari pe ele."Unii spun ceea ce stiu, altii stiu ceea ce spun. Era undeva in vara lui…

- UDMR nu sustine modificarea legislatiei penale prin Ordonanta de Urgenta, spune liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. Guvernul ar putea adopta o ordonanța pentru articolele declarate constitutionale din Codul Penal si din cel de Procedura Penala.

- Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, este de parere ca emiterea unei OUG pentru modificarea codurilor penale ar fi o greșeala."Pe legislatia penala nu sustinem, daca depinde de noi, sigur, nu suntem la guvernare, dar nu sustinem adoptarea unor masuri, unor demersuri, prin Ordonante de…

- „Sunt convins ca ministrul Justiției va veni sa ne informeze cu punctul sau de vedere și daca va considera ca este un subiect important, atunci am sa va spun care este parerea mea”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Parlament, precizand ca nu a participat la sedinta PSD si nu stie despre deciziile…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al CCR, a declarat la Realitatea TV ca nu poate fi data o Ordonanta de urgenta in cazul unui proiect de lege pe codurile penale fiindca legea e in faza finala in Parlament, iar Guvernul vrea sa dea o Ordonanța de Urgența pe bucați de lege, ceea ce indica nerabdarea,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca PSD a decis adoptarea unei Ordonanțe de Urgența pe Codurile penale. Ea a spus ca a fost votata oportunitatea unei ordonanțe, nu și cand va fi adoptata. Liviu Dragnea a spus ca OUG e necesara pentru ca procesul legislativ "se prelungește prea mult". Anunțul vine…

- Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale, nu si pentru cele 31 de articole din Codul Penal si cele 64 de articole din Codul de Procedura Penala pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. PSD a ales aceasta cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit luni, la ședința CExN al PSD care se desfașoara la Parlament, pentru a oferi „consultanța” pe tema modificarilor care urmeaza sa fie aduse in Parlament la legislația penala, au declarat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Parlamentul urmeaza…