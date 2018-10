Stiri pe aceeasi tema

- Anton J.Braun s-a nascut la Timisoara in urma cu 77 de ani. Face parte dintr-o renumita familie de constructori de instrumente muzicale. Braun este unul dintre produsele culturale timisorene care au ajuns sa fie cunoscute si promovate pe plan international.

- O tanara s-a trezit cu un buchet de flori pe masina parcata in zona Parcului Rozelor. Buchetul a fost insotit de un bilet pe care ... The post Surpriza (ne)placuta pentru o tanara, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Muncitorii Societații de Drumuri Municipale au desenat cateva linii pe asfalt pentru a marca pista de biciclete in locul unde a existat cel mai bun traseu destinat bicicliștilor din oraș, care era separat printr-o bordura de trotuar și putea fi folosit fara probleme de bicicliști. …

- Parcul Padurice a fost reabilitat in urma cu doi ani de firma Lovrintim, cu 4,6 milioane de lei fara TVA, adica peste 1,2 milioane de euro cu tot cu TVA. Timișorenii care vor sa se relaxeze acolo pot admira doua lacuri cu nuferi, precum și șapte gradini tematice – italiana, greceasca, spaniola,…

- Timisenii care vor sa lucreze peste hotare au la dispozitie informatii pretioase cu privire la riscurile la care se pot expune, daca nu se informeaza temeinic. Campania “Informare acasa! Siguranța in lume!”, derulata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, a ajuns, astazi, la Timisoara. Ministerul…

- „S-a intors Frusina, dupa o scurta vacanța prin inchisorile din Austria, constatand in mod justificat ca tot in Romania e mai bine, țara in care protejarea intereselor hoților e politica de stat. La ce privire inteligenta are, daca facea pasul spre politica, acum era realizata. Grija la buzunare…”,…

- Doua avioane s-au ciocnit in zbor in județul Suceava, sambata. 4 august. Unul dintre piloți a murit, iar celalalt se afla in stare foarte grava , fiind transportat la Iași. Accidentul aviatic s-a produs in timpul antrenamentului pentru Suceava Air Show, despre care scria și presa locala, cu referire…

- Sistemul de camere Mono Vision al Veoneer este proiectat pentru a respecta și depași standardele de piața stabilite de NHTSA și European NCAP, pentru evaluarile de siguranța de 5 stele. Veoneer este singurul furnizor capabil sa dezvolte in-house sisteme de camera Mono Vision, cu algoritmi…