Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei si liderul unuia dintre cele doua partide care formeaza coalitia de guvernare, a cerut alegeri anticipate, aruncand in aer coalitia de extrema dreapta si populista aflata la putere de 14 luni, iar Italia in incertitudine. Anuntul brutal al liderului…

- Purtatorul de cuvant al PNL Maramures, Cristian Niculescu Tagarlas, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a facut un comentariu extrem de periculos pentru statul de drept atunci cand social-democratul a spus ca “militienii si procurorii sunt platiti cu…

- Un nou protest este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara, de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, sub titlul „Cade una, cadem toate!”Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA.…

- Unul dntre liderii Rezist, Sandi Matei, a turnat, sambata seara, ketchup pe scarile Ministerului de Interne. Protestatarul spune ca lichidul de culoare roșie simbolizeaza sangele fetelor de la Caracal, „varsat din cauza polițiștilor”.„Acel ketchup este sangele fetelor care au murit din neglijența…

- Carmen Dan are probleme de sanatate. "Nu m-am intalnit cu Carmen Dan. Știu ca are probeme de sanatate. Ieri nu m-am intalnit cu ea sa ii dau un buchet de flori. Nu e o joaca pentru o doamna senator acest minister. O sa ii mulțumesc pentru activitate, vom continua ce a fost bun", a declarat Nicolae…

- Anuntul privind acest nou grup de migranti survine la o saptamana dupa ce nava Sea-Watch, apartinand tot unui ONG german, a debarcat 40 de migranti pe insula italiana Lampedusa dupa ce comandantul acestei nave, Carola Rackete, a sfidat interdictia data de guvernul italian si a fortat intrarea in…

- Licu a fost intrebat despre acest dosar, in conditiile in care au aparut in spatiul public informatii potrivit carora Parchetul Militar a solicitat Spitalului de Urgenta Floreasca informatii privind institutiile care s-au interesat in noaptea de 10 spre 11 august 2018 despre starea ranitilor internati…

- Compania Nationala de Administrate a Infrastructurii Rutiere a publicat imagini surprinse din drona cu evoluția șantierului podului suspendat peste Dunare dintre Braila și Tulcea. Lucrarea este considera cel mai complex proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani din Romania. Podul suspendat peste…