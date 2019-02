ANUNȚUL sfârșitului de săptămână: Zilele lui DRAGNEA sunt numărate! Orban spune ca acest lucru arata atitudinea sefului PSD fata de presa independenta, "care indrazneste sa critice sau sa puna intrebari incomode, atitudine de cenzor comunist", si adauga: "Zilele lui Dragnea in fruntea Camerei sunt numarate. Vom face ceea ce trebuie cat de curand". Orban afirma, intr-o postare pe Facebook, ca demiterea lui Liviu Dragnea este prioritate zero pentru PNL. "Ultima mojicie facuta de Dragnea umple paharul. Sa chemi la baie un jurnalist care te intreaba de nerealizarea promisiunilor electorale arata un comportament de interlop, de mardeias de la coltul strazii. Arata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

