Anuntul sefului PNL despre motiunea de cenzura: “pana la sfarsitul saptamanii”

- PNL va depune o motiune de cenzura pana la sfarsitul saptamanii. Anuntul a fost facut de presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a precizat ca PNL e pe cale sa finalizeze discutiile cu celelalte partide.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duinica, intr-o conferinta de presa, ca membrii Opozitiei nu a discutat cu parlamentarii Pro Romania despre sustinerea unui motiuni de cenzura, Ponta spunand ca, in acest context, nu poate sustine „ceva ce nu cunoaste”. Victor Ponta a mai spus ca nu…

- Opozitia se pregateste de depunerea motiunii de cenzura, in jurul datei de 10 decembrie. Liberalii si-au consemnat deja parlamentarii la Bucuresti, in aceasta perioada si au interzis deplasarile externe ale colegilor din cele doua Camere, pentru a putea asigura toate voturile necesare. Liviu Dragnea,…

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni, dupa ce a fost exclus din PSD, ca nu va vota niciodata o motiune de cenzura impotriva unui Guvern al social-democratilor. "Am spus foarte clar, nu voi vota niciodata o motiune de cenzura impotriva unui Guvern al Partidului Social Democrat. Daca imi…

- Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la moțiunea de cenzura impotriva Guvernului, ca dupa ședința CEx al PSD vor aparea oportunitați pe care liberalii nu le vor rata, transmite Mediafax. Acesta a adaugat ca PNL așteapta momentul potrivit pentru a atrage noi susținatori privind demiterea Guvernului.