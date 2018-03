Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Jurnaliștii din Timișoara continua protestul fața de edilul șef al orașului. Marți, au parasit sala de conferințe cand primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca. Edilul și-a continuat conferința pentru urmaritorii de pe Facebook.

- Jurnalistii din Timisoara continua protestul fata de primarul Timisoarei, care este si presedinte al PNL Timis, dupa ce edilul a refuzat sa isi retraga cuvintele jignitoare adresate unor jurnalisti. Pe subiectul violentei verbale a lui Nicolae Robu s-a pronuntat la un moment dat si Ludovic Orban.

- Seria protestelor jurnaliștilor din Timișoara a continuat astazi cu o noua acțiune. Adunați in sala de consiliu a primariei, jurnaliștii de la toate publicațiile din Timișoara au așteptat sa inceapa conferința de presa, iar in momentul in care primarul orașului a inceput sa vorbeasca, ziariștii s-au…

- Liberalii analizeaza subiectul legat de comportamentul primarului Timisoarei, Nicolae Robu, fata de mass-media urmand ca o decizie sa se ia in Biroul Executiv al PNL, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca."Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului.…

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…

- Mai mulți jurnaliști din Timișoara protesteaza fața de atitudinea primarului orașului, Nicolae Robu, care i-a comparat cu niște prostituate și le-a spus ca sunt „paraziți sociali” care traiesc din „taxa de asmuțire”. Marți, la conferința de presa de la Primaria Timișoara, peste 20 de jurnaliști au parasit…

- O scrisoare de protest a fost semnata de toate publicatiile din Timisoara fata de atitudinea primarului Nicolae Robu, care i-a facut pe ziaristi “paraziti sociali” si le-a spus ca “exista tot felul de variante de prostitutie” in loc sa raspunda la intrebari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Intreaga presa din Timișoara, oraș-simbol al luptei pentru libertate, a lansat astazi un semnal de alarma fara precedent in Romania. La ora 0:00, toate instituțiile media locale au publicat...

- Nicolae Robu nu regreta ca i-a jignit pe jurnaliști. La o conferința de presa care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 2 martie, la ora 12.00, la sediul PNL Timiș, al carui președinte este Nicolae Robu, dar la care primarul a ajuns o ora mai tarziu, jurnaliștii au fost facuți cu ou și cu oțet de catre…

- "Intr-o tara in care valorile sunt uneori mai putin respectate decat ne-am dori, e important sa ne exprimam fiecare atunci cand simtim ca ne sunt atacate principiile. Ca timisorean si ca roman, ma simt agresat de felul in care primarul Nicolae Robu intelege sa se comporte", scrie Sorin Grindeanu,…

- Sambata, 3 martie, Sorin Grindeanu a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, prin intermediul caruia a transmis ca "e important sa ne exprimam atunci cand simțim ca ne sunt atacate principiile". "Intr-o țara in care valorile sunt uneori mai puțin respectate decat ne-am dori,…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- In ultimele zile, cel care ocupa fotoliul de primar al Timișoarei de șase ani, a dat vina in mai multe situații pe fosta administrație, chiar și pentru felul in care s-a facut deszapezirea orașului, conform unor contracte incheiate pe vremea lui Ciuhandu, dar prelungite totuși pe vremea lui Robu.…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Daca acum doua zile dadea asigurari ca „toate utilajele Retim și SDM au fost non-stop pe teren” și ca „nimic nu se face instantaneu”, pentru ca „peste tot in lume, cand ninge mult, traficul este ingreunat”, primarul Nicolae Robu incepe sa le dea dreptate timișorenilor care spun ca zapada a luat prin…

- La o zi dupa ce primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un atac dur la adresa PSD Timis, filiala judeteana a social-democratilor i-a dat edilului o replica la fel de lunga, pe aceeasi retea de socializare. Intr-o postare de pe pagina PSD Timis se arata ca primarul Timisoarei sufera de…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- Prefectul de Timis, Eva Andreas, a avut, la finele acestei saptamani, o discutie cu reprezentantii companiei ENEL. Bezna de pe marile bulevarde din Timisoara a devenit un fenomen obisnuit, insa probleme sunt in mai toate localitatile din judetul nostru. La orice mica intemperie, abonatii ENEL raman…

- Campanie de amendare a timișorenilor care parcheaza pe trotuare in Timișoara. Mai multe reclamații au ajuns la urechile primarului Nicolae Robu legat de faptul ca deși intre blocurile din marile cartiere ale Timișoarei nu sunt amenajate locuri de parcare, șoferii care gareaza pe trotuar se aleg cu amenzi.…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a postat, miercuri, pe pagina sa de Facebook un mesaj in care ii critica pe jurnalisti, dupa ce in presa locala a fost publicat salariul sau, dar si al soferului sau, Vasile Paraschiv. El spune ca presa "a ajuns impanzita de indivizi si individe fara…

- De cand președintele PSD, Liviu Dragnea a hotarat sa-i lase pe primari sa decida salariile lor și ale subalternilor parca peste noapte banii ar fi facut pui. Jurnaliștii timișoreni au aflat ce salarii au primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, dar și alți membri din conducerea Primariei, dupa…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Primarul Mihai Chirica va lua luni legatura cu edilul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru a vedea daca se va putea in continuare asigura legatura aeriana dintre cele doua orase. Primarul Iasului sustine insa ca nu trebuie sa ne punem baza doar in Blue Air, sugerand ca si alte companii ar putea veni cu…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat, astazi, pe Facebook, in legatura cu incidentul de azi-noapte, cand mai multi soferii UBER si taximetristi din Timisoara s-au luat la bataie in parcarea de la Iulius Mall, la pasajul Jiul si mai apoi au protestat in zona Soarelui, acolo unde edilul locuieste.…

- La o intalnire cu tinerii Timișoarei, care a avut loc recent la primarie, edilul-șef le-a explicat acestora ca in Timișoara nu se va intampla ca in București, unde administrația publica locala a pus gand rau Uber. Robu le spunea ca i s-a explicat ca este legal sa funcționeze un sistem alternativ…

- Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

- Aproape inexistent pana acum la Timișoara, razboiul taximetriști – Uber a izbucnit violent in noaptea de sambata spre duminica. S-a lasat cu urmariri pe strazile orașului, raniți și mașini avariate, cu audieri la poliției și cu locuința primarului Nicolae Robu pazita de forțele de ordine.

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Preluand o provocare lansata la mitingul de sambata trecuta, cand unul dintre vorbitori i-a reproșat ca nu ia atitudine pentru diminuarea bugetului local in urma modificarilor reglementarilor fiscale și chiar i-a cerut sa organizeze un protest public, edilul-șef al Timișoarei a lansat un nou sondaj…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- Sala mai plina ca la orice dezbatere publica a PMT, la intalnirea primarului Nicolae Robu cu tinerii din Timișoara. In asistența, tineri din PNL, șeful Poliției Locale, consilierii edilului, city managerul, fiica primarului și un magician. Dupa aproape trei ore, Robu a plecat in graba, la alta intalnire,…

- Președintele USR Timișoara, Alexandru Cadar, a afirmat ca reprezentanții filialei vor participa la dezbaterea bugetului municipiului pe anul 2018 și chiar vor inainta cateva propuneri executivului primariei. Și, deși USR nu are niciun consilier local, ei spera ca proiectele lor sa intre in…

- Ar fi trebuit sa-și vada visul implinit, dar 128 de tineri din Timișoara, fericiții caștigatori ai unei competiții lansate de primarie, stau cu agoniseala de-o viața blocata in conturi. Ei ar fi trebuit sa primeasca deja terenuri gratuite pentru a-și construi case, imparțite de Primaria Timișoara in…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Un timisorean a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Timis impotriva primarului Nicolae Robu, care, marti, a fost fotografiat in timp ce depasea pe liniile de tramvai o coloana de masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a ...