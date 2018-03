Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, care este aproape de a-si asigura un al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, a dat asigurari ca nu are nicio intentie de a schimba Constitutia tarii pentru a ramane la putere si dupa anul 2024.

- O noua controversa in care este implicat liderul de la Kremlin! Vladimir Putin neaga insa faptul ca ca ar fi incercat sa o recruteze pe Melania Trump, prima doamna a Americii dupa ce au avut ocazia sa discute in cadrul summitului G20 de la Hamburg, din Germania, pe 7 iulie 2017. Insa, in stilul caracteristic,…

- Fotbal la patru ace! Presedintele FIFA, Gianni Infantino si presedintele Federatiei Rusiei, Vladimir Putin si-au demonstrat abilitatile tehnice, jongland cu balonul si facand schimb de pase chiar la Kremlin.

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cancelarul (german)…

- Anuntul rasunator facut joi de Vladimir Putin in legatura cu noile arme ruse "invincibile" arata ca Moscova "incalca tratatele" privind controlul rachetelor, a reactionat Departamentul de Stat american, scrie AFP.

- Intrebat daca PSD ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, președintele PSD a declarat:„Categoric, nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa". Acesta a refuzat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia de criza din Siria cu omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, la o zi dupa ce ONU a adoptat o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu de 30 de zile pentru regiunea Ghouta, relateaza

- Xi Jinping, pe cale sa devina presedinte pe termen nelimitat al Chinei. Comitetul Central, un fel de ”parlament” al PCC, a propus sa se stearga din Constitutie prevederea potrivit careia un presedinte ”nu poate exercita mai mult de doua mandate consecutive” de cinci ani, a anuntat agentia China Noua.Xi,…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera gresita atacarea de catre PNL la Curtea Constitutionala a deciziei de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, acesta sustinand ca relatia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu si lung, transmite corespondentul MEDIAFAX. Kelemen Hunor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament în centrul Tel Aviv-ului pe care el îl oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie cotidianul israelian Yediot Aharonot, citat de agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat la o intalnire electorala ca includerea in lista așa-zisului raport ”Kremlin” a celor 210 de oficiali și oligarhi rusi este echivalenta cu listarea intregii populații a țarii. Potrivit șefului statului rus, in spatele funcționarilor publici, a șefilor de intreprinderi…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- Jurnalistul Realitatea TV Rares Bogdan a facut o analiza, pe pagina sa de Facebook, a deciziei presedintelui României de a o numi în functia de premier pe Vasilica Viorica Dancila, explicând ce l-a dezamagit.

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- USR va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate si nu va avansa un nume de premier, a anuntat, marti, presedintele partidului, Dan Barna. "Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul National al USR. Am decis ca mâine…

- Constitutia ii da presedintelui libertate deplina in alegerea premierului, cred constitutionalisti precum Ioan Stanomir sau Simina Tanasescu, ambii spunand ca exista sanse mari pentru repetarea scenariului din 2004, adica desemnarea premierului de la un partid care nu are majoritatea in Parlament, informeaza…

- "Dinamica economiei ruse ramane pozitiva. Vom putea majora salariul minim incepand cu data de 1 mai anul curent si nu de la 1 ianuarie 2019 cum era prevazut anterior", a declarat Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de inaugurarea sediului sau de campanie. Potrivit lui Vladimir Putin, salariul minim…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat sambata pentru tratarea cu 'respect a opozitiei responsabile', cu mai putin de trei luni ramase pana la alegerile prezidentiale din Rusia, unde liderul de la Kremlin va incerca sa obtina al patrulea mandat, relateaza AFP.''Trebuie sa fie tratata…

- „Rusia Unita“ vrea ca Vladimir Putin sa invinga in alegerile prezidentiale din 18 martie anul viitor, a declarat sambata premierul Dmitri Medvedev, care este totodata liderul acestui partid aflat la putere in Rusia. Anuntul are loc in contextul in care liderul de la Kremlin s-a prezentat drept un candidat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au reafirmat vineri, in cursul unei convorbiri telefonice, ca doresc sa lucreze in favoarea crearii unui stat palestinian, a anuntat Kremlinul, la o zi de la votul ONU care condamna recunoasterea americana a Ierusalimului drept…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita pentru prima data la Moscova de la inceputul mandatului sau, in mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice, relateaza Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Liderul de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, în care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin to "sa-și asume responsabilitatea pentru

- In fata a 1.600 de jurnalisti rusi si straini, joi, 14 decembrie 2017, cu ocazia evenimentului televizat despre care se stie ca este deja o traditie a mandatului sau, presedintele rus Vladimir Putin a oferit telespectatorilor una din seria aparițiilor sale importante pe care le folosește pentru a-și…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass.