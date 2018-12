Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor va fi aprobata in Parlament saptamana viitoare, dupa care va merge spre promulgare la presedinte, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. În acelaşi context, demnitarul a respins categoric declaraţiile din spaţiul public,…

- "Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi introdusa in sedinta de Birou Permanent pe ordinea de zi, sa fie ceruta pentru dezbatere pe ordinea de zi mai in fata si aprobata de Parlament. Dupa cum am demonstrat de cand am venit la guvernare, imi aduc aminte ca nu a contat ca a fost sambata, duminica sau…

- In acelasi context, demnitarul a respins categoric declaratiile din spatiul public, potrivit carora nu ar mai fi bani de salarii sau de pensii, afirmand ca "atunci cand o tara nu-si va mai putea plati pensionarii, mai bine incuiem tara si plecam"."Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi…

- Majorarea punctului de pensie ar putea fi facuta prin ordonanta de urgenta, dar decizia va fi luata dupa consultari cu Ministerul Justitiei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Daca noua lege a pensiilor nu va trece de Parlament in aceasta sesiune parlamentara, atunci Guvernul va veni cu un act normativ care sa prevada majorarea punctului de pensie, a anunțat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Salariul minim nu va mai creste la 2.350 de lei pentru persoanele cu o vechime in munca de cel putin 15 ani, asa cum anuntasera guvernantii initial. Majorarea se va face doar pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o bechime de cel putin 1 an, informeaza Profit.ro.…

- Guvernul a adoptat Legea pensiilor, in timp ce pensionarii protestau in Piața Victoriei, nemulțumiți de schimbarile aprobate. Proiectul de lege va merge acum in Parlament, pentru dezbateri in comisii și votul din plen. Libertatea va spune ce se schimba pentru pensionari și angajați prin noua lege. Creșteri…

- Anunțul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, care susține ca angajatorii care au citit Programul de Guvernare știu ca trebuie sa-și ia masuri pentru ca in fiecare an salariul minim crește cu 100 lei pe net.