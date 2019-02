Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat ca se lucreaza la programa școlara in așa fel incat sa fie adaptata cat se poate de repede „la nivelul de varsta si de intelegere pe care il are copilul pentru fiecare ciclu de invatamant”. Ministrul Educației a vorbit despre modificarea programei,…

- Ecaterina Andronescu a spus la Romania TV ca scolile nu se vor inchide in cazul in care se va anunta epidemie de gripa in Romania, mai ales ca mai este o saptamana pana cand elevii vor intra in vacanta. "Zilnic fiecare scoala raporteaza cazurile de raceala sau de gripa. Fiecare inspectorat…

- Incepand cu anul școlar 2019-2020 elevii ar putea avea ore mai puține, vacanțe mai scurte, iar examenele de evaluare naționala și bacalaureat mai devreme. Anunțul vine din partea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, care a precizat, ca vrea sa puna in dezbatere publica proiectul privind regandirea…

- Ecaterina Andronescu a declarat ca schimba prevederile legale pentru ca profesorii sa ii poata lasa repetenți pe elevi, inca din prima clasa.”Din pacate este o prevedere legala. Pana in clasa a III-a nu ii poate lasa repetenti, dar eu cred ca trebuie sa revenim asupra acestui lucru, pentru ca iata unde…

- Pentru a patra oara ministru, Ecaterina Andronescu anunța aceste modificari la doar 2 ani dupa ce alt ministru al Educației a schimbat deja programele școlare de gimnaziu. Ministrul nu a explicat ce se intampla cu elevii de clasele a V-a și a VI-a, care au experimentat toate modificarile din…

- Absolvenții de clasa a XII-a ar putea sa susțina, in perioada urmatoare, un Bacalaureat profesional, conform ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, care susține ca elevii ar trebui sa aiba posibilitatea de alege intre un Bacalaureat pentru accesul la universitate si un Bacalaureat Profesional.