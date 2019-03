Stiri pe aceeasi tema

- Pasageri din peste 30 de tari se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prabusit duminica dimineata la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a anuntat directorul general al companiei aeriene, Tewolde Gebre Mariam.

- Autoritatile etiopiene nu au notificat, pana in prezent, ambasada romana din Etiopia cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele implicate in accidentul aviatic, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au inregistrat solicitari de asistenta consulara, anunta Ministerul Afacerilor…

- Nu mai puțin de 149 de pasageri și opt membri ai echipajului unui companii aeriene din Etiopia și-au pierdut viața, dupa ce aeronava la bordul careia se aflau s-a prabușit, in timp ce se indrepta spre Kenya.

- Banca Nationala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 in care reprezentanti ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar al Tezaurului pe care BNR l-a trimis la Moscova in anii 1916 - 1917, informeaza banca centrala. "Banca Naţională a României…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, incepand cu ziua de vineri mai multe regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de…

- Ministrul Justitiei nu poate veni sa starneasca intrigi intr o institutie, ci trebuie sa ia legatura cu conducatorul acesteia, a declarat, joi, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, conform caruia a fost declansata procedura de numire a noului…

- FC Nantes a anuntat, vineri, ca va retrage tricoul cu numarul 9 purtat de Emiliano Sala, dupa decesul tragic al atacantului argentinian. "Emiliano va face mereu parte din legendele care au scris istorie pentru Nantes", a scris clubul francez, informeaza News.ro.Citește și: O noua TRAGEDIE…

- Jorge Polanco, expert aviatic, a vorbit pentru presa engleza despre accidentul aviatic in care a fost implicat Sala, jucator ce plecase de la Nantes si tocmai semnase cu Cardiff City. Aeronava de mici dimensiuni, un model Piper PA-46, a disparut de pe radar luni seara, 21 ianuarie, deasupra…