Un tur 2 al alegerilor prezidențiale in care s-ar confrunta Klaus Iohannis și Liviu Dragnea suna foarte rau, a declarat Victor Ponta in emisiunea „Imparțial” de la Digi24. „Liviu Dragnea nu poate sa fie candidatul celor de centru-stanga, pentru ca nu are absolut nimic in comun. Sigur, e șeful unui partid care are aceasta denumire, dar prin comportamentul sau, prin averea pe care o are, prin politicile naționalist-populiste pe care le promoveaza, n-are nicio legatura. Și atunci, am discutat cu mulți colegi, oameni care sunt de centru, de centru-stanga, dar care cred ca o societate democratica…