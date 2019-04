Anunțul lui Tăriceanu despre alegerile prezidențiale El a precizat ca a ALDE a avut discutii cu PSD pe tema candidatului la Presedintie. "Discutiile cu conducerea PSD ne-au dus la o concluzie, ca solutia cea mai buna e sa mergem pe un candidat comun. Vom vedea cine este cel mai bine plast dupa alegerile pentru Parlamentul European si atunci vom decide in aceasta privinta", a explicat liderul ALDE, la Antena 3. Tariceanu a declarat sambata, la Iasi ca isi doreste ca Liviu Dragnea sa ramana un om liber, urmand ca dupa alegerile europene, PSD si ALDE sa redeschida subiectul candidatului comun la prezidentiale. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, la Antena 3, ca spera ca Klaus Iohannis sa nu mai castige un nou mandat la Cotroceni, precizand ca ALDE si PSD au decis sa aiba un candidat comun la Presedintie, iar dupa alegerile europarlamentare vor lua o decizie in functie de candidatul…

- Intrebat daca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis va mai castiga un mandat, Tariceanu a raspuns: "Eu sper sa nu mai castige". El a precizat ca a ALDE a avut discutii cu PSD pe tema candidatului la Presedintie."Discutiile cu conducerea PSD ne-au dus la o concluzie, ca solutia cea…

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, sambata, ca dupa alegerile europarlamentare se va stabili in coalitie modul in care se va merge la prezidentiale, el afirmand ca isi doreste ca liderul PSD Liviu Dragnea ''sa fie si sa ramana liber''. Intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi. "Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi", a afirmat…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- "Nu s-a discutat in coalitie in mod oficial, dar vreau sa va spun ca eu si domnul Tariceanu am discutat inca din toamna ca cea mai buna varianta ar fi ca coalitia noastra sa aiba un singur candidat si in continuare avem aceeasi parere. Urmeaza ca dupa europarlamentare sa si facem propunerea in cadrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca, dupa europarlamentare va discuta despre un candidat comun al aliantei PSD-ALDE la functia de presedinte. "Sigur nu voi candida la europarlamentare", a declarat el, intrebat daca va candida la Prezidentiale. …

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sâmbata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizând ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa scrutinul pentru PE din 26 mai, sa prezinte un candidat comun."Sigur…