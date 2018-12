Anunțul lui Ludovic Orban despre demiterea Guvernului Dăncilă! ”Mai avem nevoie de 65 de voturi (pentru a trece moțiunea – n. red.) (…) Parlamentarii care sunt independenți astazi și care il urmeaza pe Victor Ponta sunt alaturi de noi și susțin aceasta moțiune de cenzura. Important e sa-ți vina din celelalte grupuri: din grupul PSD, din grupul ALDE, de la UDMR, de la minoritați. Ecuația momentul e clara și simpla in momentul de fața, oricine poate sa o ințeleaga: daca UDMR sau ALDE se disloca de langa actuala putere și voteaza moțiunea de cenzura, Guvernul Dancila este cazut, va dau scris. In doua zile se construiește o majoritate imediata”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

