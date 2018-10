Anunțul lui Isărescu: Se revine la măsurile de dinaintea intrării României în UE. E spre binele consumatorilor "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor de credite, sa-si evalueze bine posibilitatile de rambursare ca sa nu mai avem surprize. Dificultatile de rambursare ale populatiei si ale sectorului corporatist, intreprinderilor, sunt chestiuni de stabilitate financiara si pe noi ne preocupa acest lucru. Este si spre binele industriei sa nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

