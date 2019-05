Anunţul lui Dragnea: Dezvoltarea infrastructurii, ţinută pe loc de "moştenirea grea" "Acum e pentru prima data cand eu pot vorbi cu curaj despre acest domeniu, al infrastructurii. Eu nici in campania electorala, nici in primii doi ani de guvernare, nu am vorbit cu curaj despre autostrazi, pentru ca eu nu pot sa vorbesc decat despre lucrurile care, impreuna cu colegii cu care am lucrat la program, le-am facut, le-am calculat, le-am pus in practica. Si ce am vorbit noi, asa a iesit. La autostrazi erau prea multe necunoscute, prea multe piedici. Eram pe o zona total necunoscuta. A venit ministrul Cuc prima data si a zis ca nu a gasit la minister absolut nimic. Nu am vrut sa spunem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

