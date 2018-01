Stiri pe aceeasi tema

- Coloniile evreiesti din Cisiordania constituie unul dintre principalele obstacole in calea relansarii procesului de pace israelo-palestinian. Autoritatea Palestiniana si Uniunea Europeana condamna vehement activitatile israeliene de colonizare in Cisiordania. Administratia Donald Trump a indemnat Guvernul…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a anuntat joi noi planuri pentru construirea de locuinte in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, planuri ce ar urma sa fie prezentate miercurea viitoare, informeaza AFP. Colonizarea, mai exact constructia de locuinte civile in…

- Economia Romaniei, ”tigru” in 2017 și ”pisic” in 2018? Cat de buni am fost la economie in 2017? Chiar daca au fost eclipsate de legiferarile pe Justiție, masurile economice adoptate sau amanate de actuala Putere anul trecut au fost suficient de șocante pentru a atrage atenția generala. Sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu (foto), a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. In acest…

- In acest document, fara nici valoare legala, membrii Comitetul Central lanseaza un apel "parlamentarilor Likud sa promoveze suveranitatea israeliana asupra regiunii Iudeea si Samaria" (numele biblic al Cisiordaniei). Benjamin Netanyahu s-a opus acestei masuri. In octombrie, el a decis…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Magia Craciunului! O perioada in care romanii petrec in familie și iși trimit urari chiar daca au fost cuminți ori ba. Și cum am fost cuminți, Fanfara Jandarmeriei Romane ne-a colindat. Militarii ureaza tuturor romanilor ”Craciun Fericit!” și ”La mulți ani!”. Cu o experiența de zeci de ani in spate,…

- Mii de palestinieni au atacat militari israelieni la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel.Un palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, in zona Jabalia, in nordul Fasiei Gaza, a comunicat Ministerul palestinian al Sanatatii. Zeci de protestatari au fost raniti in confruntari.…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, ei aproband, joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare…

- In cadrul campaniei deprevenire a furturilor din locuințe „Hoții sunt creativi, fii preventiv!”, precum si prevenirea inselaciunilor prin metoda „accidentul”, miercuri, 13 decembrie, pe strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe din municipiul Ploiești, polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și…

- Participarea la așa-numita Cooperare Structurata Permanenta (PESCO) este voluntara pentru cele 28 de state membre ale UE, dar numai Danemarca, Malta și Marea Britanie au ales sa nu ia parte la aceasta inițiativa. Londra a incercat constant sa blocheze cooperarea europeana in domeniul apararii, de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita in UE, a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul Statelor Unite privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Presedintele ceh Milos Zeman a acuzat sambata Uniunea Europeana de "lasitate", referitor la reactia Bruxellesului dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Uniunea Europeana, lasa, face totul…

- Președintele ceh Milos Zeman a acuzat sambata Uniunea Europeana de "lașitate", referitor la reacția Bruxellesului dupa recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre președintele american Donald Trump, relateaza AFP. "Uniunea Europeana, lașa, face totul…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului a provocat proteste in Ierusalim, dar și in alte orașe din Cisiordania și Gaza, palestinienii numind revolta „Ziua Maniei”

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in Cisiordania ocupata intre forte israeliene si palestinieni chemati sa-si manifesteze ”furia” in uma recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Radu Tudor, critici DURE…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP. In timp ce decizia presedintelui american Donald Trump…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP.

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- (Adauga declaratii) Uniunea Europeana a exprimat "preocupari grave" in legatura cu decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, avertizand ca masura, o incalcare a unei rezolutii ONU, risca sa afecteze perspectivele de pace intre israelieni…

- Ministerul german de Externe a actualizat recomandarile de calatorie pentru Israel si Teritoriile palestiniene. "Din 6 decembrie 2017, ar putea avea loc demonstratii in Ierusalim, Cisiordania si Fasia Gaza. Nu se exclude posibilitatea unor confruntari violente", a transmis MAE de la Berlin.…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Un…

- Forțele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est și Cisiordania inainte de anunțul președintelui american, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agenția Xinhua. * UPDATE Donald…

- Donald Trump, presedintele SUA, intentioneaza sa adopte o ordonanta executiva prin care va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, dar, din ratiuni logistice, va amana sase luni mutarea Ambasadei americane in acest oras, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Donald…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas si-a reafirmat luni refuzul de a preda armele catre Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), cu cateva zile inaintea transferului de putere catre aceasta in Fasia Gaza, transmite AFP. 'Armele rezistentei constituie o linie rosie, acesta nu este un subiect deschis…

- La concurența cu Brașovul, Sibiul este din nou cu un pas inainte. Deși Brașovul avea o tradiție inca din anii ’60 in domeniul gastronomiei, Sibiul ne-a luat din nou fața, pentru ca aici s-a deschis Institutul Național de Gastronomie, la inițiativa Euro Toques Romania. Mai mult, sa nu uitam ca, in 2019,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri la sosirea la summitul european de la Goteborg ca spera ca Uniunea Europeana sa 'raspunda in mod pozitiv' la oferta sa cu privire la Brexit, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. 'Sper ca UE va raspunde pozitiv pentru ca sa putem avansa…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri la sosirea la summitul european de la Goteborg ca spera ca Uniunea Europeana sa 'raspunda in mod pozitiv' la oferta sa cu privire la Brexit, relateaza France Presse. 'Sper ca UE va raspunde pozitiv pentru ca sa putem avansa împreuna…

- Armata israeliana a demolat miercuri in Cisiordania ocupata locuința unui palestinian care a ucis pe 26 septembrie trei israelieni la intrarea intr-o colonie, inainte de a fi impușcat, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, relateaza AFP. Casa autorului atacului, un palestinian…

- Uniunea Europeana iși pregatește propria aparare, dar și bugetele necesare pentru securitate. Miniștii de Externe și ai Apararii din 23 de state au semnat un pact de cooperare in domeniile finanțarii, dezvoltarii și desfașurarii forțelor militare.

- Douazeci și trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, fața de o cooperare extinsa in domeniul securitații, punand bazele unei așa-numite uniuni a apararii europene, transmite dpa. Miniștrii afacerilor externe și ai apararii din 23 de țari…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat duminica Siria, afirmand ca Israelul va raspunde la orice provocare sau incalcare a suveranitații sale, cerandu-i lui Bashar Assad sa retraga toate elementele active, in acest sens, de pe teritoriul sau.

- Serbia este un factor de stabilitate in Balcani și pe calea catre aderarea sa la Uniunea Europeana ea va fi ajutata de prieteni ca Romania, relația de prietenie dintre cele doua țari vecine fiind cel mai bine reflectata de faptul ca Bucureștiul nu recunoaște independența Kosovo, a declarat miercuri,…

- Nouazeci si sase la suta dintre romani traiesc intr-o locuinta proprietate personala. Romania ocupa astfel primul loc in Uniunea Europeana in aceasta privinta, anunta Oficiul European de Statistica. Tara noastra este urmata de Lituania si Croatia, amandoua cu putin peste 90%. Cel mai redus…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat ingrijorarea, joi, la Londra, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau israelian Benjamin Netanyahu, in legatura cu coloniile israeliene construite ilegal, relateaza Reuters. 'Ei au discutat despre necesitatea de a depasi obstacolele in calea pacii,…

- In perioada 16-20 octombrie, patru profesori și trei elevi de la Școala Gimnaziala ”Constantin Parfene” Vaslui au participat la o intalnire de proiect de la Școala Primara “Horvati” din Zagreb, Croația, organizata in cadrul parteneriatului strategic “FLIP – Finding Learning Innovative Paths”, finanțat…

- Armata israeliana a aruncat în aer, luni, un tunel utilizat de militanti islamisti pentru a trece din teritoriul palestinian Fâsia Gaza în Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax. Detonarea controlata a tunelului a fost simtita în localitati israeliene…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a amanat supunerea la vot proiectului de "Lege asupra Marelui Ierusalim", prevazuta pentru duminica, un responsabil israelian dand asigurari ca este necesara in prealabil o "pregatire diplomatica". Premierul Netanyahu pare sa doreasca sa discute acest…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a amanat supunerea la vot proiectului de "Lege asupra Marelui Ierusalim", prevazuta pentru duminica, un responsabil israelian dand asigurari ca este necesara in prealabil o "pregatire diplomatica". El pare ca vrea sa discute acest proiect mai intai cu Casa Alba,…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Acesta a vorbit, alaturi de seful Guvernului, Mihai Tudose, in deschiderea forumului ‘Trade Winds’, care aduce in Romania cea mai importanta misiune comerciala din SUA. ‘Nu avem un aliat si un prieten mai bun decat Romania in aceasta parte a lumii’, a afirmat diplomatul si a detaliat cateva dintre domeniile…

- Israelul trebuie sa opreasca planurile pentru noi constructii de locuinte in coloniile din Cisiordania, a indicat serviciul de politica externa al Uniunii Europene miercuri intr-un comunicat, avertizand ca astfel de constructii ameninta orice viitor acord de pace cu palestinienii, relateaza Reuters.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a aprobat participarea Romaniei la o inițiativa comuna a Uniunii Europene dedicata domeniului apararii (PESCO). Concret, este vorba despre asumarea unei cooperari mai intense cu tarile din interiorul Uniunii. Asta inseamna creșterea investițiilor in domeniul apararii…

- Operațiunea din Siria se apropie de final, astfel incat unele probleme ar trebui discutate imediat, a declarat ministrul rus al Apararii, generalul de armata Serghei Shoigu, in cadrul unei intalniri la Tel Aviv cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman.