- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters. Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei…

- Coreea de Nord va considera act de razboi suspendarea in totalitate a aprovizionarii cu produse petroliere, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Phenian, Aleksandr Matzegora, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea exportului…

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Anuntul a venit atat de la Kremlin, cat si de la Casa Alba. Anterior, Putin a sustinut obisnuita sa conferinta de presa de sfarsit de an, in care a spus, printre altele, ca va candida la...

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Coreea de Sud a interzis miercuri institutiilor sale financiare sa utilizeze monede virtuale precum bitcoin, o criptomoneda care se bucura de un succes deosebit in aceasta tara, informeaza AFP. Biroul premierului a anuntat la Seul aceasta interdictie care va impiedica orice institutie financiara…

- "Este regretabil faptul ca unii insista asupra realizarii acestui pas fara sa tina deloc seama de pericolele pe care acesta le genereaza in privinta stabilitatii Orientului Mijlociu si a intregii lumi", a declarat oficialul arab. Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru…

- Spectrul unui razboi preventiv impotriva Coreei de Nord se apropie de fiecare data cand Phenianul procedeaza la un tir cu racheta sau la un test cu bomba nucleara, a apreciat duminica influentul senator american Lindsey Graham, citat de AFP. "Daca este un test nuclear subteran, va trebui…

- Exercitiul, ce poarta denumirea de Vigilant ACE, se va incheia vineri. La acesta vor participa peste 230 de aeronave militare, printre care si sase avioane de lupta F-22 Raptor. Aceasta desfasurare de forte vine la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a lansat o noua racheta balistica intercontinentala…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a evaluat potențialele pericole ale activitații nucleare a Coreei de Nord pentru Rusia, in cazul in care razboiul cuvintelor dintre Phenian și Washington degenereaza intr-un conflict armat

- Posibilitatea unui razboi al Statelor Unite cu Coreea de Nord creste in fiecare zi, a declarat sambata HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, potrivit Guardian.

- Incendiul a izbucnit la ultimele etaje ale unui bloc de locuinte situat in cartierul Biesdorf, in partea de est a capitalei Germaniei. Potrivit bilantului comunicat de pompieri, 22 de persoane au fost ranite in incendiu, trei fiind in stare grava. Mai multe echipaje de pompieri au…

- Coreea de Nord este dispusa sa puna capat crizei armelor nucleare, printr-o negociere cu SUA, atat timp cat la negocieri va participa și Rusia, a declarat un om foarte important al administrației de la Kremlin.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Coreea de Nord a afirmat miercuri ca și-a indeplinit obiectivul, de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune in raza sa de acțiune "intreg continentul american", relateaza AFP. Reamintim ca și presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri, ca Romania se confrunta cu un deficit foarte mare de piața muncii in sectoare precum IT, sanatate, construcții și agricultura, iar romanii care au plecat sa munceasca in afara, mulți dintre ei chiar in aceste domenii, trebuie atrași inapoi,…

- Acesta este avertismentul care il va scoate din minti pe cel mai puternic om al lumii. Donald Trump a primit un mesaj ca o declaratie de razboi din partea comunistilor din Coreea de Nord. Decizia lui Donald Trump de a cataloga Coreea de Nord drept un sponsor al terorii este o “provocare serioasa”…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Noi tensiuni între Statele Unite și Coreea de Nord. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca Phenianul sponsorizeaza terorismul și astfel se vor impune noi sancțiuni pentru țara condusa de Kim Jong Un.

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Imaginile realizate din satelit în aceasta luna pe un șantier naval din Coreea de Nord arata ca Phenian-ul urmarește un ”program agresiv” pentru a construi primul sau submarin operațional de rachete balistice, scrie protv.ro Un proiect american de monitorizare a Coreei…

- La aplicațiile, care vor dura 10 zile, participa 14.000 de militari americani, portavionul USS Ronald Reagan, precum și distrugatoarele de rachete USS Stethem, USS Chafee și USS Mustin, conform unui comunicat US Navy.Coreea de Nord, care a reinviat tensiunile regionale prin efectuarea unui…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa șantajeze lumea", a avertizat președintele american intr-o alocuțiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse. Donald Trump a promis de asemenea…

- Presa de stat a Coreei de Nord l-a criticat pe Donald Trump pentru insultele aduse de acesta la adresa lui Kim Jong-un, afirmand ca presedintele Statelor Unite ale Americii merita pedeapsa cu moartea si...

- Senatorii americani au examinat marti problema limitelor puterii presedintelui SUA de a lansa un atac nuclear, o dezbatere semnificativa in fata tensiunilor crescande dintre Donald Trump si Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord.

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Mesajul a fost transmis de catre secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, la inceputul unei conferinte de doua zile privind dezarmarea nucleara la care participa zeci castigatori ai premiului Nobel, oficialii ONU si NATO. "Cresterea interdependentei inseamna ca orice…

- Donald Trump a ajuns sambata seara in Japonia, prima țara vizitata in cadurl turneului de 10 zile in Asia. Este cel mai lung turneu in Asia efectuat de catre un presedinte american in ultimii 25 de ani, potrivit BBC News. In data de 7 noiembrie, Trump va discuta in Coreea de Sud cu presedintele Moon…

- Coreea de Nord l-a avertizat duminica pe președintele american Donald Trump sa se abțina de la "remarci iresponsabile" în cursul turneului pe care tocmai l-a început în Asia, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat la sosirea in Japonia, ca „niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la situația din Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP.