- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018. Cum trebuie sa se manifeste o persoana pentru a putea fi justifica diagnosticul?

- O echipa complexa de specialisti ai IGSU, condusa de inspectorul general Daniel Dragne, impreuna cu autoritatile locale si experti ai unor companii de profil din Canada s-au deplasat la sonda de gaze din...

- Anunt de ultima ora al meteorologilor in privinta vremii. Specialistii avertizeaza ca urmeaza un cod galben de fenomene periculoase. Vremea va fi anormal de calda la inceputul acestui weekend in mai multe regiuni din țara. De duminica insa, vremea se va raci, iar ninsorile vor aparea. Pe de alta…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender anticipeaza ca, in 2018, numarul de vulnerabilitați dezvoltate de agenții guvernamentale care ajung pe mana raufacatorilor va crește, iar modul in care funcționeaza ransomware, amenințare ce blocheaza accesul la datele utilizatorilor și le solicita…

- Medicii Spitalului Universitar de Urgența București au declarat, intr-o conferinta de presa, ca Alexandru Arsinel a suferit un sindrom coronarian acut, o afectiune care poate conduce la infarct miocardic. Cardiologii sustin ca actorului i-a fost montat in aceasta dimineata un stent si ca este cooperant,…

- Un mov intens, numit Ultra Violet, este culoarea anului 2018. Anuntul a fost facut de compania Pantone, care stabileste standardele de culoare pentru uzul comercial in design. Specialistii spun ca nuanta simbolizeaza originalitate si este capabila sa inspire idei creative.

- Ceața misterioasa care s-a instalat în Londra în urma cu 65 de ani, atunci când mii de persoane și-au pierdut viața, ridica semne de întrebare și în ziua de astazi. Londra a fost învaluita într-o ceața densa, care a ținut timp ce cinci zile și…

- Moment istoric pentru NASA. Specialistii agentii spatiale americane au reusit sa porneasca, dupa 37 de ani, cele patru propulsoare de rezerva ale sondei Voyager 1. Operatiunea a durat aproape 20 de ore si, pentru realizarea ei, s-au scos din arhive manuale cu limbajele de programare vechi de peste 40…

- Pentru ca fiecare dintre noi merita un zambet fara carii, avem o misiune: sa facem Romania mai vesela si sa aducem cat mai multe zambete printre oameni. Ne dorim sa vedem cat mai des acele zambete care topesc inimi, unesc oameni si ne ajuta sa ne indeplinim visurile! Alatura-te misiunii noastre si fii…

- Guvernul a aprobat miercuri cresterea salariului minim, de la 1.450 de lei, cat este acum, la 1.900 de la 1 ianuarie. Nu va pregatiti insa sa sarbatoriti, pentru ca doar 97 de lei vor lua in plus angajatii platiti cu leafa minima pe economie. Asta desi brutul le va creste cu 450 de lei. Analiştii…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, a anunțat Metrorex. Metrorex precizeaza ca va introduce trenuri suplimentare pentru bucureștenii care vor sa mearga la ceremoniile organizate de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza care sunt, la aceasta ora, drumurile cu probleme și unde sunt zonele cu circulație blocata sau ingreuntata din țara. Așadar, șoferi, mare atenție!

- Frica pazește bostanaria! O firma din Anglia a inceput sa construiasca locuințe in Romania la un standard de rezistența la cutremur extrem de ridicat. Este vorba despre 214 apartamente repartizate pe șapte tronsoane cu regim de inalțime mic, parter plus doua etaje și mansarda, pentru a rezista la un…

- Guvernul Romaniei a emis in aceasta vara o ordonanta de urgenta care prevede ca daca un copil are zece absente nemotivate la scoala, familia sa pierde 20% din ajutorul social, iar la 20 de absente i se taie 50% din ajutorul acordat de stat familiei sale. „Ne dorim reducerea analfabetismului si ca…

- Pe 14 noiembrie 2017, in plina zi, Președintele Moraru a anunțat public ca a mai facut un pas pe drumul lung al reabilitarii Aeroportului de la Alexeni: «Dragi prieteni, in urma cu cateva luni va anunțam despre vizita primita la consiliul județean, din partea reprezentanților unei companii din Statele…

- Bilantul anterior anuntat de OSDO se ridica la 34 de civili ucisi, relateaza BBC News Online. ”Bilantul a crescut dupa indepartarea molozului in cursul unei lungi operatiuni de salvare", a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane. In plus, in urma raidurilor aviatiei ruse alte…

- Serviciul de Gospodarire a Apelor (SGA) Gorj se pregatește pentru sezonul rece. Au fost inlocuiti toti senzorii radar in statiile hidrologice din judet pentru ca inundatiile sa nu ia autoritatile pe nepregatite. Specialiștii din cadrul S...

- Guvernul pregatește modificarea legislației in vigoare, astfel incat achizițiile publice mai mici de 13.000 lei sa poata fi realizate fara licitație pe SEAP. Anunțul a fost facut de ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica.

- Un batran de 71 de ani a murit inecat, vineri, cu o bucata din covrigul pe care-l manca. Incidentul s-a petrecut in fața Tribunalului Ialomița, din Slobozia. Potrivit martorilor oculari, omul mergea pe strada, iar la un moment dat a cazut la pamant. Speriați, cei care l-au observat au sunat de urgența…

- Actrita Stela Popescu a suferit un accident vascular cerebral hemoragic sever, care s-a putut produce la data de 22-23 noiembrie 2017, anunta Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti.

- O femeie aflata sub influența bauturilor alcoolice și-a pus viața in pericol. Ea a incercat sa ajunga de pe un peron pe altul, traversand … șinele de metrou. Din fericire, un accident teribil a fost evitat. Trei barbați au reușit sa o ridice in ultimul moment, relateaza Daily Mail. Incidentul a avut…

- Lumea a fost șocata sa-l vada pe Cornel Palade fotografiat in spital, cu mai multe vanatai pe fața. Imaginea a fost postata chiar de fiica sa, marți seara, pe Facebook. Ada a ținut din start sa anunțe ca totul „Este totul in regula”, pentru a-i liniști pe fani. Ulterior, fiica actorului a dat de ințeles…

- Mai multe cutremure devastatoare ar putea avea loc anul viitor din cauza incetinirii rotatiei Pamantului, afirma specialisti in fizica pamantului. Acestia sustin ca cele sase cutremure puternice din acest an au fost doar inceputul.

- Mai multe cutremure devastatoare ar putea avea loc anul viitor din cauza încetinirii rotatiei Pamântului, afirma specialisti în fizica pamântului. Specialistii sustin ca în 2018 ar putea avea loc aproximativ 20 de cutremure puternice, cele mai intense având…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, ce masuri se vor lua in momentul in care vor incepe ninsorile. Mai mult, edilul a menționat faptul ca, in aceasta iarna, nu va crește factura la caldura.

- Specialistii de la Centrul de recuperare EIS MED vorbesc despre indicatiile terapiei cu oxigen hiperbaric si despre cazurile tratate cu succes la Iasi cu ajutorul acestei metode de tratare, refacere si recuperare. O prima cauza in aparitia cancerului o reprezinta oxigenarea insuficienta Mediul in care…

- "Durata contractului: 5 (cinci) ani, respectiv 60 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional, pe o perioada de inca 5 (cinci) ani, respectiv 60 luni, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de limita creditelor bugetare alocate. Termenul limita de primire a ofertelor:18.12.2017,…

- In ultima perioada, din ce in ce mai multe cutremure s-au produs. Acestea au provocat moarte a sute de oameni, daune materiale și au instalat in inimile și mințile oameni o isterie generala. Specialiștii vorbesc despre viitoarele cutremure și dezastre ale anului care urmeaza.

- Cativa oameni de stiinta de la universitati de prestigiu din Statele Unite ale Americii avertizeaza ca Pamantul ar putea trece prin niste schimbari destul de drastice care se datoreaza unei modificari aparent nesemnificative in viteza de rotatie a acestuia.

- Cazarea in statiunile balneare din Romania s-ar scumpi de cateva ori, iar turismul balnear ar fi distrus, daca s-ar aproba sistemul de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale in forma in care este prezentat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei,…

- Trei studenți ai Universitații de Stat „Alecu Russo” din Balți (USARB), care vor inregistra performanțe notabile in anul universitar de studii 2017-2018, vor beneficia de burse oferite de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Anunțul a fost facut chiar de spicher, care a intreprins o vizita la…

- Verbina, cunoscuta la noi cu numele de "spornic" sau "veronica", numita "iarba sacra" de catre persani, egipteni și romani, trateaza o serie de afecțiuni printre care racelile și gripa caracteristice anotimpului rece. Verbena officinalis este o planta din familia Verbenaceae, ordinul Lamiales.…

- Pe lânga starea de bine pe care ți-o confera ceaiul de tei, acesta are si o serie de efecte negative. Iata care sunt acestea! Daca vrei ca ceaiul de tei sa aiba efectul scontat și sa fii ferita de efectele negative pe care le poate avea aceasta planta, trebuie sa știi ca este…

- "Sunt suparata si debusolata asa. Viorel e de cateva zile in spital, trebuie sa si faca o operație de colecist si ma intristeaza sa-l vad suferind. Stiu ca e pe maini bune, am incredere, doar e o perioada mai grea acum. Asa ca va rog pe voi, prietenii virtuali,sa-i țineți pumnii,cred ca energia voastra…

- In trei sate din comuna Manastireni lupii au dat atacul. Animalele salbatice au ucis zeci de oi și au ranit tot atatea. In comuna Capușu Mare lupii au atacat o stana și au omorat cinci ovine. Ciobanii trebuie sa știe ca lupul este animal protejat de lege. Statul ii despagubește pe proprietarii de turme…

- 13 dintre conturile Facebook sunt fie false, fie duplicate. 270 de milioane de profiluri apartin utilizatorilor care au mai mult de un cont, celor care isi ascund identitatea sau, in multe cazuri, sunt profiluri de catei si pisici. Ei bine, Facebook face bani pe seama lor fiindca acel 13 face sa para…

- Specialistii armatei Germaniei analizeaza o serie de scenarii de risc pentru urmatoarele decenii, inclusiv destramarea Uniunii Europene si ajungerea la o situatie de „confruntari multipolare”, chiar si intre tarile vest si est-europene, arata documente citate de revista Der Spiegel, transmite gandul.info.…

- Pentru a avea acea siguranța necesara pentru demararea unei afaceri, alegerea atenta a intermediarilor este esențiala. Și cine ne poate oferi ajutorul potrivit ce consta in sfaturi și soluții aplicabile intr-o astfel de situație daca nu cei ce sunt experți in domeniu? Cand vine vorba de acest subiect,…

- Diaspora romaneasca din Spania a devenit obiect de studiu. Și nu orice studiu. Cea mai complexa cercetare științifica realizata la nivelul UE ii vizezaa pe romanii din Spania. Specialiștii spun ca rezultatele ce vor fi obținute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii științifice,…

- Monica Gabor a facut anunțul despre fiica ei, la primele ore ale dimineții. Mulțumita de felul in care a evoluat Irina pana la varsta asta, mama ei a surprins-o cu un mesaj emoționant. Monica Gabor se afla in America, insa dorul de fiica ei este copleșitor. Cu toate astea, vedeta este fericita ca Irinuca…

- Regele Mihai se afla in continuare sub supravegherea doctorilor si isi continua tratamentul din ultimele luni, iar Principesa Maria ii va fi alaturi de ziua de nastere. „Principesa Maria se afla in Elvetia, pentru a fi alaturi de Regele Mihai, in preajma zilei de nastere a Majestatii Sale. Alteta Sa…

- Liviu Varciu este in culmea fericirii de cand a devenit tatic pentru a doua oara, iar in urma cu putin timp a facut anuntul despre micuta Maria Anastasia. Astfel, el a facut publica o fotografie cu fiica lui si le-a dezvaluit fanilor sai ca aceasta are prima sedinta foto. „Avem sedinta foto! Multumesc,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge din nou ideea unei crize între PSD și Guvern și susține ca îl susține în continuare pe Mihai Tudose pentru funcția de premier. "La partid se fac discuții politice, nu discuții barbatești, eu am convovat CEX-ul joi, fiind vorba…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca vor urma schimbari la Legea pensiilor, in urma carora cinci milioane dintre acestea vor trebui recalculate, dar pentru ca acest lucru sa se intample este necesar, mai intai, ‘girul politic’. „Probabil va fi din doi pasi: punctul de pensie care va…